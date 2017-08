Itsekästä ja vastuutonta jättää lapsi rokottamatta

Rokotevastaisuuden yleistymisestä Suomessa on taas saatu viitteitä viime viikkojen julkisessa keskustelussa. Eikä pelkästään keskustelussa, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan useilta kulkutaudeilta suojaavan MPR-rokotteen lapsilleen ottavien osuus väestöstä on laskenut eri puolilla maata. MPR antaa suojan tuhka- ja vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan.

MPR-rokotteen kattavuus on laskenut muutamassa vuodessa 97 prosentista alle 95 prosenttiin jo 61 kunnan alueella. Tästä ovat huolensa ilmaisseet sekä lääkärit että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Asiantuntijoiden mukaan 95 prosentin raja on tärkeä siksi, että jos kattavuus jää sitä pienemmäksi, rokottamattomien alttius ja vaara sairastumiseen lisääntyy tilastollisesti. Pelko kulkutautien palaamisesta Suomeen kasvaa. Siksi on yksiselitteisesti itsekästä ja vastuutonta jättää lapset rokottamatta.

MPR-ongelma on vain yksi osa kokonaisuutta, joka on kuitenkin Suomessa hyvin hallussa. THL:n mukaan rokotevastaisuus ei ole Suomessa laaja ilmiö. Vain yksi prosentti perheistä jättää rokotukset kokonaan ottamatta. Yleisempää on viivästyttää rokotusten aloittamista tai valikoida, mitä rokotuksia otetaan. Myönteistä on sekin, että lasten pneumokokki- ja rotavirusrokotteiden kattavuus on nousussa samaan aikaan, kun se laskee MPR-rokotteella.

Vanhempien rokotusvastaisuutta saattoi lisätä, että muutamia vuosia sitten Suomessa sairastui lapsia narkolepsiaan sikainfluenssarokotteen saatuaan. Osa terveysalan ammattilaisista suhtautuu kriittisesti rokotteisiin. Tämäkin lisää kansalaisten hämmennystä ja luottamusta viralliseen viranomaistietoon.

Kulkutautivaaraa kasvattaa yleistynyt matkailu Suomesta eri puolille maailmaa. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan vuodesta 2010 lähtien vain 86 prosenttia maailman lapsista on saanut täydellisen rokotussuojan. Viime vuonna kahdeksassa maassa rokotuskattavuus jäi alle 50 prosenttiin.

Huolestuttavasta tilanteesta huolimatta Suomessa ei uskota rokotuspakkoon, ei siihen usko ministeri Saarikkokaan. Perustuslaki takaa itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisuuden rokotuksissakin. Silti valistuksessa ja neuvolatyössä on viisasta korostaa yhteisöllistä vastuuta niin omasta itsestä kuin toisten terveydestä.