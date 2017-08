Suomi ja Niinistö saivat Amerikasta haluamansa

Historian opetusten sanelemana suomalaisia tapaa jännittää, miten valtiojohdon tapaamiset Venäjän johtajien kanssa ”menevät”. Nyt jännitettiin aina vierailukutsun saapumisesta lähtien, miten presidentti Sauli Niinistö onnistuu tapaamisessa USA:n presidentin Donald Trumpin kanssa.

Jännityksen syitä oli ainakin kolme: tapaamisen harvinaislaatuisuus, Trumpin arvaamattomuus ja kiristynyt Itämeren alueen tilanne.

Niinistöllä itsellään ei liene voinut olla olematta mielessä, millaisia sytykkeitä Amerikan-vierailu antaa presidentinvaalikampanjaan. Hyviä se antoi.

Poikkeuksellista on, että Niinistö on hyvin lyhyen ajan kuluessa tavannut USA:n, Kiinan ja Venäjän korkeimman johdon. Tämä on nostanut Niinistön, niin pienen maan presidentti kuin onkin, kansainväliseen valtiomiessarjaan ainakin hetkellisesti.

Näyttääkin siltä, että Trump aidosti arvostaa Suomen Venäjän-tietämystä ja -tuntemusta. Niinistö kuitenkin asemoi tiedotustilaisuudessa Suomen tiukasti osaksi länttä. Kieltäytyessään opettajan roolista hän samalla teki selväksi, ettei Suomi ole missään idän ja lännen välimaastossa, jossa toimisimme suurvaltojen välittäjinä.

Useimmille suomalaisille oli mannaa kuulla Trumpin vakuuttelu, että USA on valmis puolustamaan Itämerta ja olemaan Suomen apuna vaaran uhatessa. Tuoreeltaan tätä oikeutetusti pidettiin diplomaattisena voittona - diplomaattisena siinäkin mielessä, ettei Venäjää tässä yhteydessä lausuttu ääneen.

Suomi sai Niinistön vierailulta jotakuinkin sen, mitä se haki. Raadollisimmallaan se on se, että Trump järjesti myrskykatastrofin keskellä kalenteriinsa tapaamisajan pienen pohjoisen, eurooppalaisen valtion päämiehen kanssa. Mutta myös keskustelun asialistalla olivat Suomelle tärkeät aiheet: Nato-kumppanuus, Afganistan, Isis, Itämeri, Venäjä ja arktiset asiat.

Niinistö voi liittää lentokoneiden transponderialoitteensa seuraksi myös keskustelun mustasta hiilestä ja kaasunpoltosta öljykentillä.

Suomen ja USA:n presidenttien tapaamiselle juuri tämä ajankohta oli luonteva myös Arktisen neuvoston puheenjohtajavaihdoksen vuoksi. Olisikin yllättävää, jos puhetta ei olisi ollut Arktisen neuvoston kokouksen järjestämisestä Suomessa.