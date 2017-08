Suurta kalaa jahdattava ja luotava pieniä puroja

Pohjois-Karjalassa työttömyys vähenee muuta maata hitaammin. Työttömyysaste on maan huonoin, huonompi kuin Kainuussa ja Lapissakin (Karjalainen, 30.8.).

Suomen talous kasvaa, ja myös maakunnan kärkiyrityksillä menee paremmin kuin aikoihin. Vientikin vetää, kuten se on tehnyt Pohjois-Karjalassa jo pitempään kuin keskimäärin koko maassa. Talouskasvusta huolimatta maakunnan yrityksiin ei ole syntynyt lisää työpaikkoja niin paljon, jotta se näkyisi myönteisesti työllisyyskehityksessä.

Pohjois-Karjalassa keskiössä on Joensuu, jossa työttömyysprosentti (19,7) on maakunnan toiseksi korkein. Huonommin menee vain Lieksassa. Työttömyys vähenee yleisesti, mutta erot maakuntien kesken ovat suuret. Esimerkiksi Pohjanmaalla työttömyysaste on alle 10 prosenttia. Pohjanmaalle on leimallista yrittäminen, tekeminen ja vireä pienyritystoiminta.

Samaa henkeä puhkuttiin Joensuun kaupunginvaltuuston työllisyyskeskustelussa maanantaina. Puheet on puhuttu, nyt on ruvettava tekemään. On tehtävä itse se kaikki, mikä voidaan. Tämä valtuuston tahtotila ja kyky saada aikaan punnitaan sillä, saadaanko työllisyyskehitys kääntymään vuodessa-parissa tai vaalikauden aikana.

Kaupunki ei voi perustaa loputtomasti työpaikkoja. Sen sijaan kaupunki voi omilla toimillaan poistaa työllistymisen esteitä, madaltaa kynnyksiä työllistää. Esimerkiksi työllistymistä auttavaan Joensuu-lisään kohdistetaan aiempaa suurempia odotuksia.

Joensuussa on satoja yksinyrittäjiä, joista suuri osa vielä eläköityy lähivuosina. Näillä yksinyrittäjillä on halua palkata toinen työntekijä vaikka määräajaksi, mutta erilaiset sopimusviidakon kynnykset kustannusvaikutuksineen estävät työllistämistä. Tätä pienten purojen taktiikkaa täytyy pystyä edistämään erilaisin kokeiluin.

Samalla on jahdattava suurta kalaa, jättityöllistäjää Joensuuhun, jossa on valmiina yritysrakenteet ja tarjolla työvoimaa. Jotta Joensuu pääsisi nopeaan työllisyystilanteen muutokseen, edes lähelle valtakunnan keskiarvoja, niin olisi luotava neljätuhatta uutta työpaikkaa.

Tuo ongelman mittakaava kertoo myös, että ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä on päästettävä eläkkeelle ja nuorille työttömille on luotava lisää erilaisia työllistymisen polkuja.