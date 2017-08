Suurvaalipiiri kääntymässä Pohjois-Karjalan onneksi

Pohjois-Karjala on mitä todennäköisimmin pian siinä tilanteessa, että sillä onkin kahdeksan omaa kansanedustajaa, vaikka itsenäisenä vaalipiirinä ennen 2015 eduskuntavaaleja se sai kahtena viimeisenä vaalikautena tyytyä kuuteen pohjoiskarjalaisedustajaan. Edellisen kerran Pohjois-Karjalan vaalipiiristä valittiin eduskuntaan kahdeksan kansanedustajaa vuoden 1975 eduskuntavaaleissa.

Kahdeksanneksi pohjoiskarjalaiseksi kansanedustajaksi on tällä vaalikaudella nousemassa Eero Reijonen (kesk.). Vuosina 2003-2015 kansanedustajana toiminut liperiläinen yrittäjä on siis tekemässä paluun eduskuntaan, josta hän viime eduskuntavaaleissa äärimmäisen niukasti putosi jääden varasijalle.

Reijosen paluun eduskuntaan on mahdollistamassa se, että maan hallitus on tänään valitsemassa tiettävästi europarlamentaarikko Hannu Takkulan (kesk.) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi ja Takkulan tilalle europarlamenttiin on nousemassa Savo-Karjalan vaalipiiristä pielavetinen kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.). Näin Savo-Karjalan vaalipiirissä aukeaa edustajan paikka keskustan listalla varasijalle jääneelle Reijoselle.

Toivottavasti tämä kuvio toteutuu. Yhteisessä vaalipiirissä toki savolaisetkin kansanedustajat ovat pohjoiskarjalaisille äänestäjille omia kansanedustajia, ja tämä piirre korostuu europarlamentissa. Itä-Suomen etu on se, että sieltä on europarlamentissa Kataisen kaltainen osaaja.

Yhtä lailla Reijonen olisi kokeneena ja lujatahtoisena poliitikkona sekä ahkerana yrittäjänä eduskuntaan palatessaan selvä vahvistus paitsi pohjoiskarjalaisten myös laajemmin savokarjalaisten ja itäsuomalaisten kansanedustajien joukkoihin.