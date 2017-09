Perhevapaata uudistettava työntekoon kannustavaksi

Hallituksen budjettiriihen antia arvosteltiin kunnianhimon puutteesta. Hallituspuolueet kuitenkin sopivat kunnianhimoisen rakenteellisen uudistuksen ripeästä valmistelusta. Perhevapaauudistus halutaan voimaan vuoden 2019 alusta. Valmistelu tehdään yhdessä työmarkkina- sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa, mikä on onnistumiselle erittäin keskeistä.

Saadaanko uudistus aikaan nopeasti? Maali on monen mutkan ja kompromissin takana, kun hiotaan eri puolueiden ja etujärjestöjen omista malleista uusi Suomen malli.

Kaikilla mallejaan esittäneillä on yksi yhteinen suuri tavoite. Perhevapaata on uudistettava työntekoon kannustavaksi. Tämä on yksi tärkeä palikka, jolla hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin. Lisää ja enemmän naisia on saatava kotoa töihin mahdollisimman nopeasti.

Toisaalta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) paaluttaa erääksi keskeiseksi tavoitteeksi säilyttää perheiden valinnanvapaus sekä niin halutessa mahdollisuus hoitaa lasta kotonakin kolmeen ikävuoteen asti.

Uudistus on myös suuri tasa-arvokysymys ja yritys muokata asenteita, jotta entistä enemmän isiä saataisiin äitien sijaan käyttämään mahdollisuutta hoitaa lasta kotona.

Selvää on, että suurin vääntö tullaan käymään siitä, kuinka perhevapaat jaetaan äitien ja isien kesken sekä tämän kustannusvaikutuksista eri tahoille. Erimielisyyttä on myös kotihoitotuen määrästä ja sen maksamisen kestosta. Toisaalta kestoa halutaan lyhentää, toisaalta silloin korottaa alkuvaiheen tukia. Tuen tarve on suurinta silloin, kun lapsi on pieni, mutta toki perheen arjen menot kasvavat lasten ja kulutuksen kasvaessa.