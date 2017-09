SDP lähtee häviämään presidentinvaaleja

Ensi tammi-helmikuun presidentinvaalien ehdokasasetanta alkaa olla nyt selvä, kun SDP:n puoluevaltuusto nimesi eilen kolmen ehdokkaan kesken käydyn jäsenäänestyksen tuloksena SDP:n presidenttiehdokkaaksi kansanedustaja Tuula Haataisen.

57-vuotiasta helsinkiläistä Haataista voidaan luonnehtia SDP:n uskolliseksi soturiksi, joka on asettunut puolueensa ehdokkaaksi tehtävään kuin tehtävään, kun sellaista on tarvittu. Muutaman kerran on tärpännytkin: kansanedustajakausiensa välillä vuosina 2007-2015 Haatainen toimi ensin Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja sitten Kuntaliiton varatoimitusjohtajana.

Haatainen pyrki puolueensa presidenttiehdokkaaksi myös edellisissä presidentinvaaleissa mutta jäi jäsenäänestyksessä toiseksi selvällä erolla silloin demareiden presidenttiehdokkaaksi valittuun Paavo Lipposeen.

Kaksi kertaa ministerinä ollut Haatainen tunnetaan hyvin SDP:n sisällä, mutta suurelle yleisölle hän on jäänyt etäiseksi ja virkamiesmäiseksi hahmoksi. Tämä on juuri hänen ongelmansa presidentinvaaleissakin. Haataisella ei kerta kaikkiaan ole presidenttiehdokkuuden edellyttämää karismaa tai edes mitään sellaista ristiriitaisia tunteitakin herättävää särmikkyyttä, jolla erottua joukosta ja jollaista löytyy esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaalta Laura Huhtasaarelta.

Kun SDP:ssä pohdittiin jopa istuvan presidentin Sauli Niinistön taakse asettumista ja kun se lähtee nyt vaaleihin ehdokkaanaan muu kuin joku sen kärkipoliitikoista, on sen lähes mahdotonta yltää toiseksi tai edes ylittää viime presidentinvaaleissa Lipposen saama 6,7 prosentin ääniosuus. Silti oma ehdokas on sille perusteltua. Se on myös arvokasta vaalikeskustelun moninaisuuden kannalta.

Varmoja presidenttiehdokkaita on nyt joko nimetty tai tiedossa seitsemän. Jos oman puolueensa perustanut Paavo Väyrynen saa kokoon riittävän määrän kannattajakortteja, mikä ei ole todennäköistä, hän on kahdeksas ehdokas.

Vaikka ehdokkaiden runsaus tasoittaa jatkokaudelle pyrkivän presidentti Sauli Niinistön ylivoimaa ensimmäisellä kierroksella, on tämä ylivoima edelleen suvereeni. Hyvin mahdollista on, että ensimmäistä kertaa suoran kansanvaalin aikana ei helmikuista toista kierrosta tarvita ja Niinistö valitaan jatkamaan tehtävässään jo tammikuisella ensimmäisellä kierroksella.