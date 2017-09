Maakunnassa puurretaan talkoilla jääkiekon hyväksi

Liikuntapaikkoja on pakerrettu talkoovoimin kuntoon Pohjois-Karjalassa ennenkin, mutta Polvijärvellä on parhaillaan menossa kunnan kokoon nähden iso työmaa: jäähallia peruskorjataan uuteen uskoon.

Jo jäähallin rakentaminen vuonna 1996 perustui pitkälti talkoolaisten työhön sekä yrittäjiltä ja kunnalta saatuun apuun. Vastaavanlainen hanke on menossa nytkin.

Näkyvimmin vapaaehtoisten apu on huomattu viime viikkoina jäähallin ulkopuolella, missä talkoolaiset ovat maalanneet hallin ulkoseiniä. Talkooapu on myös tarpeen, kun hallin remontti jatkuu ensi vuonna. Silloin on määrä purkaa vanha kaukalo, valaa uusi laatta ja asentaa sitten uusi, käytettynä hankittu kaukalo paikoilleen.

Lisäksi halliin uusitaan kylmälaitetekniikka, joka pelkästään on jo 100 000 euron investointi.

On syytä nostaa polvijärveläiselle jääkiekkoväelle hattua paitsi suuren urakan toteuttamisesta, myös koko toiminnan pyörittämisestä. Vaikkei tulevana talvena enää kahta oman kylän 3. divisioonajoukkuetta nähdäkään, yksi jatkaa ja moni juniorijoukkue sekä harrasteporukka sen lisäksi.

Polvijärven ohella vastaavanlaista pioneerihenkeä on nähty jääkiekkopiireissä myös Juuassa. Juuan kunta pisti kevytrakenteiseen halliin rahaa 200 000 euroa, ja loppu 100 000 euron panos tuli talkoolaisilta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Myös Juuassa hallin rakentaminen oli urheiluseuran, Juuan Palloseuran, harteilla. Ja työmaalla oli jopa 30 talkoolaista uurastamassa oman hallin eteen. Hallin avajaisia vietettiin loppiaisena tammikuussa 2017.

Esimerkillistä toimintaa myös Juuassa.