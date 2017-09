Kauhun tasapaino hillitsee Kim Jong-uninkin

Pohjois-Korean ydinasepuheisiin suhtauduttiin liian pitkään liian vähättelevästi. Se on tullut selväksi viimeistään tämän loppukesän aikana. Maailmassa on yksi ydinasevaltio lisää, arvaamattomampi kuin yksikään koskaan.

Nälkää näkevän, eristäytyneen Pohjois-Korean todellisiin mahdollisuuksiin kehittää ydinase pidettiin lähestulkoon vitsinä. Pohjois-Korea näyttää kuitenkin olevan se, joka nauraa viimeisenä - tai ainakin toistaiseksi viimeisenä.

Erityisen vaarallinen ydinase on sellaisen maan hallussa, jonka johtajille kansan toimeentulolla ja elämällä ylipäätään ei ole mitään merkitystä, kunhan johtoklikin valta saadaan turvattua. Ydinaseprojektin vauhdikas eteneminen vahvistaa Kim Jong-unin valtaa, josta hän on taistellut kovin ottein lähipiirinsä kanssa.

Kim-suvun valta on ollut katastrofi Pohjois-Korean kansalle, ja nyt se on sitä yhä selvemmin myös koko maailmalle. Erityistä syyllisyyden taakkaa kantaa tässä Kiina, joka suojeli maata sen ainoana liittolaisena aivan liian pitkään.

Kiinalla on ollut tietysti myös syynsä: pelko pakolaisvyörystä ja epävakaudesta Korean niemimaalla. Se on myös korostanut asemaansa YK:n turvaneuvostossa. Vasta viime aikoina Pohjois-Korea on ylittänyt Kiinan sietokyvyn.

Pohjois-Korean-kaupalla ei ole Kiinan kokonaiskuvassa merkitystä.

Vaikka Pohjois-Korea on arvaamaton ja myös USA:n presidenttinä on melkoisen arvaamaton mies, kauhun tasapaino ei ole kadonnut mihinkään. Uhittelua pidemmälle kummankaan osapuolen on mahdotonta kuvittelevan menevän.

Pohjois-Korea tietää, että koko maa lakaistaan hetkessä pois maailman kartalta, jos se ryhtyy mihin tahansa sotilaallisiin toimiin - saati käyttämään ydinasetta - USA:ta tai sen liittolaisia kohtaan. Toisaalta USA liittolaisinaan tietää, että Etelä-Korean Soul on tuhoon tuomittu, jos Pohjois-Koreaa vastaan hyökätään.

Oletettavaa onkin, että kohu Pohjois-Korean ydinkokeista laantuu noustakseen taas jossain vaiheessa uudelleen pintaan. Pohjois-Korean on puolestaan pakko pehmentää politiikkaansa, jos se aikoo saada kansan enemmistön selviytymään hengissä jälleen päälle vyörymässä olevasta nälkäkaudesta. Omin voimin se ei siitä selviä.