Oikea aika maksaa velkaa ja säästää

Tiistaina alkanutta eduskunnan syyskautta värittää poliittinen keskustelu taloudesta ja turvallisuudesta. Toki muitakin teemoja ja ratkaisuja eduskunta saa puntaroitavakseen.

Kansakunnan ja kansalaisten etujen kannalta puntariin joutuu puolueiden konsensushakuisuus suurissa kysymyksissä, kuten juuri talous- ja turvallisuuspolitiikassa. Toinen ääripää on kohuttu uuden alkoholilain käsittely. Sen lopputulos on arvoitus, sillä puolueet sallivat edustajien äänestävän omantuntonsa mukaan.

Valtion ensi vuoden budjetin käsittely eduskunnassa alkaa parin viikon kuluttua. Budjetin suuria linjoja on suhtautuminen valtionvelkaan. Velkaa otetaan lisää, joskin aiempaa vähemmän, jolloin velkaantumisvauhti hiljenee. Velan lyhentämiseen päästään vasta tulevina vuosina, ja velanotto loppuu näillä näkymin vasta vuonna 2021. Tähän on viisasta suhtautua vahvalla jos-etuliitteellä.

Suomen talous kasvaa nyt vahvasti. Tuoreet ennusteet lupaavat vielä ennakoitua suurempaa kasvua, mutta nousu voi lopahtaa lyhyeen heti ensi ja seuraavan vuoden jälkeen.

Vanhan talousviisauden mukaan hyvinä aikoina on järkevää säästää ja maksaa pois velkoja. Tätä tukee myös Uutissuomalaisen kysely, jonka mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta pitää tärkeänä juuri nyt lyhentää valtion velkaa ja säästää (Karjalainen, 5.9.). Tulos ei ole yllätys. Tuollainen ajattelu on hyvin suomalaista myös siitä näkökulmasta, että mitä vanhempi vastaaja, sitä tärkeämpänä hän pitää velkojen ripeää poismaksua.

Velanmaksuun vaikuttaa olevan varaa. Budjetin suuret linjat ovat kohtuullisessa tasapainossa. Verotulojen kasvu loppuvuoden aikana yllättänee kaikki ennusteet. Suomalaisten ostovoiman säilyminen turvataan hallituksen sopimilla veronkevennyksillä.

Hallituksella ja oppositiolla on tervettä konsensuspyrkyä turvallisuuden ja varautumisen parantamisen määrärahoista, samoin tiedustelulakien nopeasta käsittelystä. Suurin vaikeus on löytää oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavat käytännöt tiedusteluvaltuuksien lisäämiseen ja toisaalta kansalaisten perusoikeuksien varjelemiseen. Tämä tie on kuitenkin nyt kuljettava, sujuupa se ripeästi tai takkuillen ja vitkaan.

Oman jännitteensä myös talouskasvulle tuo epävarmuus työmarkkinaratkaisuista.