Joensuulaisten verotusta tuskin kiristetään

Joensuun kaupungin ensi vuoden talousarviota valmistellaan siltä pohjalta, että tuloveroprosenttia ei koroteta (Karjalainen, 6.9.). Se on hyvä päätös monesta syystä.

Suomen talous kasvaa, kasvu säteilee kuntiinkin, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Valtionkaan ensi vuoden budjetti ei kiristä palkansaajien verotusta. Aiemmat säästöpäätökset sekä kiky-paketin ja tukipolitiikan vaikutukset korvataan tuloverotuksen lievällä keventämisellä, jotta suomalaisten ostovoima säilyy eikä kulutus leikkaannu.

Yleensä aiemmin Joensuussa kuntaverotusta on nostettu aina uuden valtuustokauden alussa ja pidetty sitten päätetty taso neljä vuotta. Nyt neljän vuoden takuuta ei voi antaa, jos verot pidetään nykyisellään, eikä se ole tarpeenkaan. Toki pitkäjänteinen vakaus ja varautuminen on tärkeää myös verotuksessa, mutta nyt ollaan poikkeustilanteessa, sillä kuntaverotus muuttuu muutenkin uuden maakuntahallinnon myötä.

Joensuun veropäätöksestä tulee hyvä esimerkki myös maakunnan muille kunnille. Joensuulle on tärkeää pitää kiinni siitä, että verotus pysyy vertailukelpoisella tasolla vastaaviin maakuntakeskuksiin nähden.

Kunnat rakentavat ensi vuoden budjettejaan varovaisen verotulokasvun varaan. Varovaisuus on viisautta, mutta nyt kunnille ennakoidaan mellevää kiinteistöveropottia, ja usein ennenkin loppuvuoden verotulokehitys on ollut reippaasti ennakoitua suurempaa. Tämä pelastaa tilikauden taloutta ja antaa pohjaa tehdä uutta vuotta veroja korottamatta.

Joensuulle ensi vuoden toinen suuri kysymys on investointitason leikkaaminen ja säätäminen sellaiselle tasolle, josta kaupunki selviää terveellä tavalla ilman kohtuuttomia riskejä. Viime vuosina kaupunki on joutunut investoimaan poikkeuksellisen paljon koulu-, päiväkoti- ja sote-rakentamiseen osin pakollisista ja nopeita ratkaisuja vaatineista syistä. Toki rakentamista on jatkettava, mutta tarveharkintaa on myös pantava toteutusjärjestykseen.

Vaikka rakennuttamiseen on käytetty uusia ja erilaisia rahoituskeinoja, päättäjien on oltava tarkkana niissäkin. Piilevä lainojen korkoriski voi laueta ja tilakustannukset karata sietämättömiin lukuihin.

Taloudenkin kannalta on tärkeintä käyttää kaikki keinot työllisyyden parantamiseen. Vain työllisyyskasvu säteilee uutta hyvää.