Epäluulo oikeutta kohtaanon otettava vakavasti

Kaksi vuotta sitten Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Mukana oli joukko ”maailmaa katselemaan” lähteneitä, joista suuri tai suurin osa palasi vapaaehtoisesti muutamassa viikossa ja kuukaudessa.

Pakolaisaallon ensimmäinen vaihe selvitettiin Suomessa lopulta hyvin, ja järjestys säilyi poikkeuksia lukuun ottamatta puolin ja toisin. Lähikuukausina meneillään on toinen aalto, kun ne, jotka eivät saa turvapaikkaa, palautetaan lähtömaihinsa.

Oleskelulupaa vaille jääviä on paljon, sillä Suomi niin kuin muutkin Euroopan maat ovat kiristäneet entisestään pakolaispolitiikkaansa. Suomen pakolaispolitiikka ei ole ollut löysää koskaan.

Jokainen palautettavaksi joutuva on käynyt läpi suomalaisen oikeusjärjestelmän valitusportaineen. Suomessa oikeudenkäyttöön on perinteisesti luotettu, mutta moni suomalainenkin epäilee nyt, saavatko kaikki turvapaikanhakijat oikeutta.

Turvapaikkapäätöksiä tehtiin alkuun kovassa kiireessä, kokemattomin voimin ja hallituksen luomassa ilmapiirissä, jossa kielteisiä turvapaikkapäätöksiä piti tehdä mahdollisimman paljon. Hovioikeus onkin palauttanut päätöksiä aiempaa enemmän uusintakäsittelyyn.

Pohja pakkopalautusten vastustamiseen saatiin muutamasta julkisuuteen tulleesta päätöksestä, joissa perustelut ja johtopäätös olivat selvässä ristiriidassa. Karkeasti yksinkertaistettuna päätökset kuuluivat: Olet vakavassa hengenvaarassa kotimaassasi, mutta et ole oikeutettu turvapaikkaan. Tällaiset päätökset ja niiden julkitulo tekivät suuren vahingon koko järjestelmän luotettavuudelle.

Lisäksi turvapaikkapäätösten oikeellisuutta on epäilty sen pohjalta, että haastateltavien oikeusapua heikennettiin pakolaisaallon loiskeissa ja perussuomalaisten vaalivoiton jälkimainingeissa.

Ehkä ristiriitaiset päätökset olivat yksittäistapauksia aivan niin kuin turvapaikanhakijoiden aiheuttamat turvallisuusriskitkin ovat, mutta molemmat toimivat samalla tavalla. Ne leimaavat suuren massan.

Pakkopalautusten järjestämisessäkin on ilmennyt ongelmia, ja muutamia jo Suomessa työllistyneitä on palautettu tai välttynyt nipin napin palautukselta. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on nyt puuttunut viranomaisten väliseen tiedonkulkuun, jota on parannettava.