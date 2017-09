Kaupungin puhelinvaihdetakaisin Joensuuhun

Demarien valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen kaupungin puhelinvaihdetoimintojen palauttamiseksi takaisin Joensuuhun. Järkevä aloite ansaitsee kaiken tuen, mutta tuki ei riitä, vaan tarvitaan myös toimenpiteitä.

Kaupunki ulkoisti puhelinvaihteensa vuonna 2004, kuten niinä vuosina tekivät monet muutkin julkiset toimijat ja yritykset. Ulkoistamisella haettiin edullisuutta ja kustannussäästöjä.

Pian Joensuun ulkoistuksen jälkeen palvelujen tuotanto siirtyi Turkuun. Joensuun kaupungin puhelinvaihteeseen meneviin puheluihin vastataan toisella puolella maata Turussa. Selvää on, että soittajien näkökulmasta palvelu ei toimi parhaalla tavalla, kun turkulaisilla ei ole paikkakunnan, organisaatioiden ja henkilötason tuntemusta, vaikka tahtoa olisikin. Samanlainen tietämisen ja tuntemisen yhteys puuttuu myös puhelinvaihteen ja kaupungin työntekijöiden väliltä.

Hyvin toimivan puhelinpalvelun merkitys korostuu, koska kaikilla ei ole nettiä, ja vaikka olisikin, niin verkostakaan ei löydy kaupungin henkilöstön suoria yhteystietoja.

Kun puhelinpalvelut ulkoistettiin, sillä sanottiin säästettävän yhden henkilötyövuoden verran. Puhelinpalvelujen palauttaminen toisi työpaikkoja, joiden luomiseen kaupunki on sitoutunut. Väheksyä ei voi myöskään verotulojen ja muiden sivuvaikutusten kertautuvaa merkitystä.

Aloitteessa kummastellaan oivaltavasti, että kun useampi valtakunnallinen yritys ja toimija on perustanut omat palvelukeskuksensa Joensuuhun, niin Joensuun kaupunki on ulkoistanut omat puhelinpalvelunsa kauas Varsinais-Suomeen. Toimiva puhelinpalvelu on ensikosketus ja kaupungillekin tärkeä käyntikortti.