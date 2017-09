Kunnissa ymmärrettäväkehittää myös liikuntaa

Suomalaiset lapset liikkuvat liian vähän, lihovat liikaa, ja myös sairastavuuden ennakoidaan lisääntyvän tikittäväksi aikapommiksi. Vastuu on kotona ja perheessä, mutta koulut ja kunnat eivät voi väistää osuuttaan ja rooliaan.

Juuri näinä viikkoina kunnissa laaditaan tulevien vuosien strategioita. Niissä suunnitelmissa on ymmärrettävä kehittää myös liikunta- ja kulttuuriharrastusten edellytyksiä. Liikunnalla ja kulttuurillakin on suuri merkitys hyvinvointiin ja terveyteen, mutta kuntasuunnittelussa ja etenkin rahoituksessa ne jäävät muiden tarpeiden varjoon. Nyt painotusta on mahdollista muuttaa, sillä tekeillä olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa korostetaan kuntien keskeistä roolia kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja terveyden edistämisessä.

Liikunnassa kuntien rooli tarkoittaa liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden järjestämistä. Kaikkien liikuntapaikkojen ei tarvitse olla kunnan omassa omistuksessa. Kuntien on päästävä nykyistä parempaan ja sujuvampaan yhteistyöhön yli kuntarajojen liikuntapaikkojen toteuttamisessa ja ylläpidossa. Sellaisia ovat esimerkiksi uimahallit ja kuntohiihtokeskukset.

Jatkossa kuntien täytyy ottaa vahvempaa roolia myös liikuntatoiminnan järjestämisessä ja tukemisessa yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Liikuntakerhotoiminnan aikaansaaminen on keskeisen tärkeää. Liikunnallisia kerhoja tarvitaan sekä lapsille että lisääntyvälle senioriväestölle.

Paras päätös ja sijoitus tulevaisuuteen, minkä kuntapäättäjät voivat tehdä, on pitää liikuntapaikat ja koulujen salit maksuttomina lasten ja nuorten toiminnalle.

Monilla paikkakunnilla on hienosti ymmärretty lähiliikuntapaikkojen merkitys. Koulujen pihat, jopa leikkikentät ja puistot sekä asuntoalueiden polut ja hiihtoladut ovat mainioita paikkoja aloittaa ja harrastaa liikuntaa. Kun liikuntamahdollisuus on lähellä ja helposti saavutettavissa, on kynnys aina matalampi lähteä liikkeelle.

Lapset tarvitsevat lisää lähiliikuntapaikkoja, mutta senioriväestöäkään ei sovi unohtaa. Kuntopolkuja levähdyspaikkoineen ja venyttelyvälineineen kannattaa toteuttaa enemmän senioriväestön tarpeiden näkökulmasta.

Liikunnalla on mainio yhteisöllisyyttä kohottava merkitys. Hyvä liikuntakunnan ilme ja maine on myös vetovoimatekijä.