Auroraan osallistuminen on Suomelle luontevaa

Ruotsissa alkoi eilen kansainvälinen Aurora 17 -sotaharjoitus, johon myös Suomi osallistuu. Ruotsin isännöimä, syyskuun loppuun saakka kestävä sotaharjoitus on länsinaapurimme suurin harjoitus yli 20 vuoteen, ja siihen osallistuu yli 20 000 sotilasta yhteensä kahdeksasta maasta.

Selvästi eniten ulkomaisia joukkoja ja kalustoa Ruotsiin saapuu Yhdysvalloista. Amerikkalaiset tuovat maahan vajaat 1 500 sotilasta sekä muun muassa panssareita, taisteluhelikoptereita ja ilmatorjuntaohjuksia. Suomi osallistuu harjoitukseen noin 300 sotilaalla, jotka tulevat pääosin Maavoimista. Myös Suomen Ilmavoimien Hornet-hävittäjät sekä Merivoimat ovat mukana.

Edelleenkin nämä läntiset sotaharjoitukset sekä Suomen ja etenkin Yhdysvaltojen merkittävä osallistuminen niihin herättävät Suomessa poliittisia intohimoja, vaikka ne ovat luonteva osa Suomen puolustuspoliittisia perusratkaisuja.

Hallituksen helmikuisessa puolustusselonteossa ei sanota suoraan mutta siitä käy ilmi, että tosiasiallisesti Suomi on luopunut perinteisestä liittoutumattomuudestaan ja nojaa puolustusratkaisuissaan voimakkaasti länteen. ”Kahdenvälinen yhteistyö Ruotsin kanssa on erityisasemassa, ja Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani”, selonteossa todetaan. Samoin siinä pidetään Nato-jäsenyyttä mahdollisena eikä sille haluta käytännön esteitä.

Tämä tarkoittaa tietysti myös sitä, että Suomen on luonnollista osallistua nimenomaan Auroran kaltaiseen harjoitukseen, jossa Ruotsi ja Yhdysvallat ovat päärooleissa.

Kyse ei ole sapelinkalistelusta vaan käytännön harjaantumisesta tähän läntiseen puolustuspoliittiseen yhteistyöhön. Kuten puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sunnuntaisessa blogikirjoituksessaan toteaa: ”Me emme elämöi harjoituksilla. Tosiasia on, että joukkoja oppii perustamaan ja johtamaan vain nyrkit savessa harjoittelemalla, ei palavereissa ja powerpoint-sirkuksissa.”

Niinistö tosin ehdotti suuren kansainvälisen sotaharjoituksen järjestämistä Suomessa, samoin kuin aiemmin eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.). Ei sitäkään pidä sulkea pois, mutta tällä harjoitustahdilla asia ei liioin ole erityisen kiirehdittävä asia. Samaa savea se on sekä Ruotsin että Suomen kamara.