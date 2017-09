Itä-Suomen yliopisto vasta matkalla kukoistukseensa

Viime vuosikymmenellä tehty Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistäminen Itä-Suomen yliopistoksi oli tieteellisen tason kohottamisen näkökulmasta järkevä ja parempaan tulevaisuuteen tähtäävä ratkaisu. Kansainvälisesti arvostetulla Shanghain tuoreimmalla listalla, jossa vertaillaan yliopistojen tutkimuksen tasoa, Itä-Suomen yliopisto arvotettiin Suomen toiseksi parhaaksi ja 400 parhaan joukkoon koko maailmassa.

Yliopistokentänkään rakenne ei ole ikuisuuteen betonoitu, ja tulevaisuuskeskustelua pitää käydä. Silti tunnetun kuopiolaisen talousneuvoksen Matti Niirasen ehdotus yllätti (Savon Sanomat, 12.9.). Niiranen ehdotti Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen yhdistämistä Järvi-Suomen yliopistoksi, josta tulisi koko Suomen toiseksi suurin.

Kummankin yliopiston rehtorit tyrmäsivät sinänsä rohkean ajatuksen (SS, 13.9.). Suuruuden ekonomia ei toimi kaikessa. Kummallakin yliopistolla on selkeät omat maantieteelliset alueensa, omat tehtävänsä ja erikoisosaamisensa. Tässä mielessä yhdistämisestä ei saataisi lisää hyötyä, vaikka yliopiston koko kasvaisikin. Päinvastoin kooltaan suuri yliopisto voisi olla sisäisesti heikko, epäyhtenäinen ja tulevaisuuskuvassaan jatkuvassa epävarmuudessa elävä, jos kampukset olisivat hajallaan kolmen maakunnan keskuskaupungeissa.

Tuon seikan kanssa on kipuiltu myös Joensuussa. Silti Itä-Suomen yliopisto on pystynyt kehittämään kohtuullisen tasapuolisesti Joensuun ja Kuopion kampuksia, samoin niiden toimintaa. Tästä on edunvalvonnan huolehdittava herkeämättä jatkossakin. Yliopiston kehittäminen on maakunnan tärkeimpiä kärkihankkeita. Nyt näyttää, että se onnistuu hyvin nykyisissä raameissa.

Yliopistojen rehtorien mukaan yhdistämisaikeita ei ole vireillä, eikä sellaisia ole tunnusteltukaan. Yliopistot ovat tehneet keskenään yhteistyötä vuosia ja sopineet työnjaosta. Yhteistyötä halutaan lisätä ja tehostaa. Se on oikea tie mennä eteenpäin. Yliopisto tekee Joensuussa ja Kuopiossa tiivistä yhteistyötä myös ammattikorkeakoulun kanssa. Rakenteiden reivaamiseen ei nähdä tarvetta.

Painetta yliopistojen yhdistämiseen ei tule valtionkaan taholta. Yliopistot päättävät itse mahdollisista yhdistämisistä. Myös kansainvälisen mittapuun mukaan molemmat yliopistot ovat riittävän suuria nykyisellään.