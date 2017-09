Maakunta tarvitsee osaavia ammattilaisia

Pohjois-Karjalan Karelia-ammattikorkeakoulu on kouluttanut osaavia ammattilaisia työelämään 25 vuotta (Karjalainen, tänään). Julkisissa huomioissa ja keskusteluissa ammattikorkeakoulun merkitys jää helposti yliopiston ja peruskoulutuksen varjoon, mutta nyt juhlavuonna on syytä antaa tunnustusta.

Ammattikorkeakoulu on keskeinen kouluttaja, jolla on pystytty vastaamaan työelämän muuttuneisiin ja jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Jatkossa merkitys ei ainakaan vähene, kun työelämän muutos jatkuu ja jopa kiihtyy. Koulutus on yhä varmin tapa työllistyä. Työelämä tarvitsee jatkossakin osaajia, joilla on ammatillista peruskoulutusta korkeampi ja ajantasainen ammatillinen osaamispohja ja -taso.

Pohjois-Karjalassa ammattikorkeakoulun merkitys on suuri myös yleisen koulutusasteen nostajana. Heikko koulutusaste on ollut este työllistymiselle ja yksi selitys maakunnan suurelle työttömyydelle.

Ammattikorkeakoululla on maakunnalle suuri aluevaikuttavuus. Joka kymmenes maakunnan työllisistä on ammattikorkeakoulun kouluttama. Tilastojen mukaan kaksi kolmesta ammattikorkeakoulusta valmistuneesta ammattilaisesta jää maakuntaan. Heistä yli 70 prosenttia on maakunnassa vielä silloin, kun valmistumisesta on kulunut yksi vuosi.

Karelia-ammattikorkeakoulu on myös suuri toimija maakunnassa. Historiansa aikana perustutkinnon on suorittanut noin 12 500 opiskelijaa. Nyt opiskelijoilta on 3 700 ja henkilöstöä liki 300. Ilman heitä Joensuun seutu ja koko maakunta olisi paljon köyhempi.

Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja myös savolaisten Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä yliopiston kanssa on tärkeää jatkaa mutta samalla pitää selkeästi erillään kummankin omat roolit ja tehtävät. Tästä käydään vääntöä jatkossakin. Viime viikolla Suomen Yrittäjät esitti korkeakoulujärjestelmän uudistamista niin, että korkeakoulutusta ohjaisi yksi lainsäädäntö ja kaikki korkeakoulut olisivat yliopistoja.

Tiivis yhteistyö yrityselämän kanssa on koulutuksen kulmakiviä myös paikallisesti. Siitä hyötyvät kaikki: työelämä, koulutetut työntekijät ja koko yhteiskunta. Koulutuksen tason rima on pidettävä korkealla valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.