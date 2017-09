Somen käyttö jakaakansaakin kahtia

Sosiaalisen median eli somen käyttö jakaa puolueet kahteen kastiin - toiset käyttävät, toiset eivät. Tuo käy ilmi Uutissuomalaisen tekemästä selvityksestä (Karjalainen, 13.9.), joka perustuu puoluetoimistoista saatuihin tietoihin.

Puolueiden jäsenet ovat aktiivisia kansalaisia niin omassa elämässään kuin kotikunnassakin. Siksi selvityksen voi nähdä kuvaavan laajempaakin ilmiötä. Somen käyttö jakaa kansaakin kahteen leiriin: aktiivisiin osallistujiin ja osaajiin sekä ainakin syrjäytymisvaarassa oleviin passiivisiin suomalaisiin.

Suomessa on valtava joukko etenkin vanhusväestöä, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, ei pääsyä internetiin, ei osaamista käyttää sähköisiä palveluvälineitä - eikä välttämättä haluakaan opetella. Tämä on suuri ja huolestuttava tasavertaisuuskysymys juuri nyt, kun entistä enemmän yhteiskunnan palveluja ollaan siirtämässä sähköisissä välineissä tapahtuviksi ja hoidettaviksi.

Esimerkiksi valtiovallan suuri tavoite on perustaa ensi vuoden aikana jokaiselle suomalaiselle oma sähköinen postilaatikko ja tehdä siitä ensisijainen asiointiväline viranomaisten ja kansalaisten välille. Kaikki sähköiset palvelujen uudistukset ovat alkuun kompastelleet, ja yhä uusia kansalaisten turvallisuuttakin vaarantavia häiriöitä sattuu eri palveluissa. Siksi postilaatikko-uudistuksellekaan ei uskalla povata ruusuista polkua.

USU:n selvitys kertoo raadollisesti taustaa myös puoluekannatukselle. Perinteisten, jäsenmääriltään suurimpien keskustan ja SDP:n jäsenillä on selvästi vähiten omia sähköpostiosoitteita. Yhteydenpito puolueen ja jäsenten välillä ei toimi, kun tiedetään etanapostin hitaus ja tupailtojen harventuminen. Jäsenistö on ukkoutunut ja ukkoutuu, eivätkä puolueet tavoita uutta nuorta väkeä kannattajikseen. Ei ihme, että kannatus laskee ja laahaa.

Vihreät, kokoomus, perussuomalaiset ja myös vasemmistoliitto ovat toisen ääripään esimerkkejä. Suurimmalla osalla puolueiden jäsenistä on sähköposti, vihreillä jopa 100-prosenttisesti. Neljällä viidestä perussuomalaisista on sähköposti, ja puoluetoiminta on aktivoitunut somessa laajalla rintamalla. Vihreiden ja perussuomalaisten kannatuksen kasvu on tuskin sattumaa.

Kun puolueet ovat nopeatahtisessakin vuorovaikutuksessa kannattajiensa kanssa, ne ovat kiinni ajassa ja etulyöntiasemassa.