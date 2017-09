Lääkkeiden saatavuus on perustava turvatekijä

Lääketukkuri Oriolan lääketoimitusten vaikeudet apteekkeihin ovat jatkuneet hämmentävän pitkään. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta kuun alkupuolella alkaneet häiriöt eivät luultavasti ole uhanneet kenenkään henkeä tai terveyttäkään, mutta valtavasti ylimääräisiä järjestelyjä Oriolan tietotekniikkaongelmat ovat aiheuttaneet.

Lääkkeitä on kuskattu taksikyydillä ympäri Suomea ja vaihdeltu sairaaloiden ja apteekkien välillä. Tällaisiin erikoisjärjestelyihin joutuminen ei tietysti ole hyväksyttävää.

Kansalaisen kannalta varmuus lääkkeen saamisesta on yksi turvallisuuden perusedellytyksiä. Normaaliaikana nyt koetun laista toimituskatkosta ei olisi voitu kuvitellakaan. Koska mitään pahempaa ei kuitenkaan ole sattunut, tapahtuma on oiva oppitunti järjestelmän varmuuden parantamiseksi.

Tietojärjestelmien uusiminen on missä tahansa organisaatioissa toiminnan vaarallinen mutta väistämätön nivelkohta. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta jotain voi mennä ja usein menee pieleen.

Kyse on siitä, miten ratkaiseva syntyvä ongelma organisaation toiminnan kannalta on - ja miten tärkeä organisaatio on yhteiskunnan toiminnan kannalta. Oriolan tapauksessa kauhuskenaariot tulivat todeksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää nyt perin pohjin, mikä lopulta meni pieleen. Erityisesti Fimean tehtävä on nyt selvittää, millaiset turvajärjestelyt voidaan rakentaa, ettei vastaavaa tapahtuisi toista kertaa.

Viime aikojen lääkkeiden toimitusongelmat ovat tärkeitä lääkkeitä käyttäville vakava muistutus siitä, että apteekissa kannattaa käydä ennen viime tippaa.