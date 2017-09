Uusi huippuyksikkö tukee talousratkaisujen tekoa

Suomeen perustetaan uusi taloustieteen huippuyksikkö. Kansainväliselle huipulle tähtäävään tutkimusyksikköön tulee muutamassa vuodessa jopa 15 uutta talousprofessuuria. Se nostaa taloustieteen professorien määrän 35:een, jolloin syntyy kansainvälisen vertailun kestävä ja mitat täyttävä osaamiskeskittymä. Tällä hetkellä Suomessa on taloustieteen professoreita asukaslukuun suhteutettuna paljon vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Huippututkimus ja sen tason pitäminen korkealla on arvo sinänsä. Yhtä olennaista on huippututkimuksen pitkäjänteinen vaikutus ja merkitys lainsäädännön valmistelun pätevöitymiseen, eli edessä olevien kansantalouden vaikeiden talousratkaisujen ja vaikutusarvioiden tekemiseen. Tätä korosti pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hankkeen julkistamisen yhteydessä tiistaina. Tutkimukseen perustuva tieto on tärkeää talouspoliittisen päätöksenteon valmistelussa, Sipilä totesi.

Siksi valtiokin osallistuu uuden yksikön perustamisen rahoitukseen. Myös Suomen Pankki sitoutuu pitkäjänteisesti hankkeeseen. Käytännössä yksikön valmistelu alkaa Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyönä. Yksikön nimeksi tulee Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE).

Kun toiminta alkaa, yksikkö pyrkii yhteistyöhön myös muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Taloustieteitä voi opiskella Suomessa kymmenessä yliopistossa. Tavoitteena on saada taloustieteen tohtori- ja maisteritutkintojen määrät kasvuun.

Helsinki GSE pyrkii houkuttelemaan leipiinsä alan kansainvälisiä huippuja mutta myös suomalaisia seniori- ja junioritason tutkijoita. Suomen Pankki korostaa tarvetta vahvistaa merkittävästi suomalaista makrotaloustieteen opetusta ja tutkimusta. Toisaalta Suomelle on tärkeää pysyä mukana taloustieteen kansainvälisessä kehityksessä. Siksi huippututkijoiden verkostot kotimaahan ja ulkomaille ovat elintärkeitä.

Talouden nobelistin, professori Bengt Holmströmin mukaan Suomi perustaa taloustieteen keskuksen juuri oikeaan aikaan. Vastaavista on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Barcelonasta ja Tukholmasta.

Yksikön perustamisen arvioidaan maksavan kymmeniä miljoonia euroja.