Huono kesä tuli pahimpaan aikaan

Myöhäinen kevät, kuiva alkukesä, kylmää alusta loppuun ja sitten vielä puintiajan lösösateet. Huonompaa kesää on vaikea kuvitella, ja vielä tilanteessa, jossa niin karja- kuin viljatilojenkin taakkana ovat huimasti alentuneet tuottajahinnat.

Viljelijöiden talous on tiukoilla jo ennestään, ja nyt peltoon on jäämässä Pro Agrian varovaisimpien arvioiden mukaan jopa 150-200 miljoonan euron edestä rehu-, leipä- ja siemenviljaa. Se taas tarkoittaa saamatta jääviä viljatuloja, kohoavia rehukustannuksia ja keväällä jopa siemenpulaa.

Viljan kuivauskustannukset ovat tänä syksynä suuret, ja vielä sekin heikentää kannattavuutta. Kulut ovat, tulot jäävät saamatta.

Märällä syksyllä ja rikkoutuvilla viljelysmailla on myös kauaskantoisia seurauksia muun muassa ensi kevään säilörehusadon laatuun.

Tilanne on nyt niin huono, että enää sitä ei kokonaan pysty pelastamaan edes ”miljoonapouta”, jota tosin on luvattu viikonvaihteesta eteenpäin säätiedotuksissa. Viikon pouta toisi kuitenkin paljon viljaa laareihin, vaikka syyspäivän tasauksen jälkeen puintipäivä jää kovin lyhyeksi.

Suomalaisten tilojen lisäksi ongelmissa viljankorjuun kanssa ollaan myös Ruotsissa ja Baltiassa. Etelä-Eurooppa puolestaan kärsi kasvukauden aikana ankarasta helteestä. Tämä kaikki näkyy viljan hinnassa - halpakauppa on tiukassa ulkomailtakin.

Sekä määrältään että laadultaan heikko viljasato on paitsi katastrofi maatiloille niin myös ikävä asia kuluttajan kannalta. Suomalaiset ovat oppineet arvostamaan kotimaisuutta myös viljatuotteissa, mutta ensi talvena kotimainen leipä voi olla etsinnän takana.

Suomalaisen maatalouden kannettavaksi on nyt kasautunut ahdinko ahdingon perään, ja todellisena vaarana alkaa olla, että joku korsi katkaisee kamelin selän. Jaksamis- ja talousongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Katokorvaukset on poistettu budjetista, mutta ilman apua maatalous ei selviä syksystä ja talvesta. Hallituksen on otettava muun muassa MTK:n esittämät vetoomukset tosissaan.

Sen enempää keskustavetoisella hallituksella kuin punavihreällä oppositiollakaan ei ole varaa sulkea silmiään. Huono sää ei ole vain lomailijan riesa. Kyse on toimeentulosta - ja lomailijankin leivästä.