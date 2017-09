Kansallista uutistoimistoa tarvitaan jatkossakin

Kansallinen uutis- ja kuvatoimisto Oy Suomen Tietotoimisto (STT) on ajautunut vakaviin talousvaikeuksiin, ja koko yhtiön toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla. STT:n päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson kertoi Keskisuomalaisen (12.9.) haastattelussa, että uutistoimiston olemassaolon suhteen eletään kriittisiä aikoja, koska isoja asiakkaita on liuennut pois tästä yhteistyöstä.

Viimeksi STT:n jättivät suomenruotsalaiset lehdet, ja tiettävästi sekä Iltalehti että MTV harkitsevat samaa. Aiemmin STT:n palveluista irrottautuivat muiden muassa Helsingin Sanomat, Yleisradio ja Kauppalehti. Yleisradio palasi valtiovallan patistelun ansiosta STT:n asiakkaaksi viime keväänä, mutta vain määräajaksi ensi vuodenvaihteeseen saakka. Myös monet alueelliset sanomalehdet, esimerkiksi Kaakkois-Suomen maakuntalehdet, ovat isojen asiakkaiden imussa jättäneet STT:n. STT:n hallituksen jäsen, Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ehdotti perjantaina Suomen Lehdistön haastattelussa julkista tukea STT:n pelastamiseksi. Mervolan mukaan STT:n uutispalvelun jatkon turvaisi vuotuinen viiden miljoonan euron tuki. Se vastaisi noin prosenttia Yle-veron tuotosta. Samalla STT:stä pitäisi Mervolan mielestä tehdä voittoa tuottamaton yhtiö ja kaupallisen median tulisi sitoutua sen asiakkaiksi. Mervolan ehdotusta on syytä harkita vakavasti. Vaikka valtiontuki kaupalliselle mediayhtiölle ei ole ongelmaton asia, hallitus esitti äskettäin kahden miljoonan euron tukea kaupallisen television uutis- ja ajankohtaistoimintaan eli käytännössä yksin MTV 3:lle ensi vuodeksi, kun taas STT:n tukeminen hyödyttäisi kilpailunäkökulmasta neutraalisti koko toimialaa. Kyse on myös siitä, nähdäänkö STT:n kaltaiselle kansalliselle uutistoimistolle ylipäänsä sellaista arvoa kuin likimain kaikissa muissa kehittyneissä maissa nähdään. Ilman STT:tä kansainväliset uutiset samoin kuin pääosin myös suurista kotimaan tapahtumista uutisointi jäisi Ylen varaan. STT välittää myös Suomen tapahtumista uutisia ulkomaille. Median moniarvoisuuden, uutistarjonnan kattavan laajuuden sekä kansalaisille tarjoiltavan laatujournalismin nimissä STT kannattaisi pelastaa, etenkin tänä valemedioiden vyöryn ja vihapuheen aikakautena.