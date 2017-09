Taso pidettävä korkealla seinämaalauksissa

Joensuuhun on valmistumassa lyhyellä aikaa toinen suurikokoinen kerrostalopäädyn seinämaalaus eli muraali. Molemmat muraalit ovat maukasta ja hyvää mieltä tekevää silmänruokaa. Niistä tuskin on pahaa sanottavaa kenelläkään. Asenteet ovat muuttuneet - ja oli jo aikakin.

Muraaleilla on pitkä perinne muualla Euroopassa. Sana muraali tulee latinasta ja tarkoittaa muuria tai vallia. Suurikokoisia muraaleja on maalattu seiniin, kattoihin ja myös muihin pysyviin rakenteisiin. Niitä on tehty kirkkoihin, julkisiin rakennuksiin ja nyttemmin myös asuinkerrostaloihin. Hämeenlinnassa maalataan parhaillaan viljasiilon seiniin yli 50-metrisiä muraaleja.

Innostus on tällä hetkellä valtakunnallinen. Tekeillä on kymmenittäin seinämaalauksia eri puolilla maata. Se kertoo myös siitä, että seinämaalauksista on tullut oleellinen osa nykytaidetta. Taiteesta on pohjimmiltaan kysymys. Toki toinen tärkeä yhteisöllinen vaikutin on elävöittää ja värittää masentavan harmaita kortteli- ja kerrostalomaisemia. Tästä on kyse - totta vie - myös Joensuussa, eikä tarve lopu näihin kahteen muraaliin.

Innostuksessa piilee myös riski, että mopo lähtee keulimaan. Siksi on tärkeää, että seinämaalauksissa pidetään taso korkealla ja tarveharkinta suunnitelmallisena. Seinämaalaukset ovat taiteen ammattilaisten työmaita.

Joensuussa kaupunkikeskustayhdistyksellä on ollut keskeinen rooli yhteisen ympäristön viihtyisyyden lisäämisessä. Olkoon niin tulevaisuudessakin, jos ja kun värikkäitä muraaleja tehdään torin ympäristöön ja uusien opiskelija-asuntokerrostalojen seiniin. Myös muista asuntolähiöistä löytyy kohteita ja työmahdollisuuksia paikallisille taiteen ammattitekijöille.