Rauhan nobelistista veriseksi diktaattoriksi

Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus, kansanmurha. Siitä ei ole epäilystä kenelläkään muulla kuin Myanmarin tosiasiallisella johtajalla, rauhan nobelistilla Aung San Suu Kyillä. Aasian pakolaisongelma pahenee koko ajan, sillä Myanmarin joukot polttavat rohingya-kyliä. Tappaminen, raiskaaminen sekä sivullisuuteen ja köyhyyteen tuomitseminen ovat rohingya-kansalle jo sukupolvien kokemus.

Myanmarin hallituksen tämänkertainen suuroperaatio rohingya-muslimeita vastaan alkoi jo vuosi sitten, mutta se on kiihtynyt viime aikoina. Jo yli 400 000 ihmistä on paennut Bangladeshiin. Pakolaisleirit ovat siellä jo ennestään täynnä, ja nyt tulevat ovat monsuunisateiden armoilla ilman ruokaa, vaatteita ja kattoa päänsä päällä.

Rohingyat ovat Aasian itäosien kurdeja, valtioton kansa, joka asuu monen valtion alueella. Myanmarissakin he ovat asuneet satoja vuosia, mutta ilman kansalaisuutta. Bangladesh on ottanut heidät vastaan pakolaisina, koska he ovat muslimeita.

Vaino on saanut jatkua suhteellisen häiritsemättömänä, koska kansainväliselle yhteisölle on ollut ykkösasia maan sotilasvallan jälkeinen vakautuminen. Esimerkiksi UNHCR:n ja Amnesty Internationalin hätähuudot eivät ole juuri saaneet vastakaikua.

Myanmarin etninen puhdistus jatkuu nyt sen ihmisen siunauksella, joka palkittiin rauhan, vapauden ja demokratian edistämisestä. Suu Kyi on ollut suuri pettymys maailmalle.

Bangladesh ei pysty huolehtimaan miljoonaisesta rohingya-kansasta, vaikka tähän asti se onkin pitänyt rajat avoinna. Avustustyö on lähtenyt aivan huomattavan hitaasti käyntiin. Länsimaiden katse on liiaksi nauliintunut Syyriaan ja Länsi-Afrikkaan - valitettavasti maailma on epäoikeudenmukainen ja kauhea niin monessa kolkassa.

Myanmarin ja Bangladesin ongelmaan on tartuttava vihdoin. Apu on vietävä lähialueelle, niin kuin Suomessakin niin usein vaaditaan.

Pohjois-Korea ei ole ainoa maa, jonka politiikkaan on kiire vaikuttaa kansainvälisellä yhteistyöllä ja painostuksella. Järjestelmällinen yhden kansanosan tappaminen ja ajaminen pois asuinseuduiltaan on pysäytettävä.

Myanmarilla olisi paljon työtä todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Syntipukki kurjuudelle on kuitenkin sielläkin löydetty.