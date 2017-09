Vakaa maailma on juuri nyt historiaa

Pitkään kuviteltiin, että vähintäänkin Euroopan rajat raivattiin toisen maailmansodan jälkeen ikiaikaisiksi. Harhaluulo sai kolauksen itäblokin murentuessa, mutta lapsenusko säilytti osin otteensa.

Uusia rajoja piirrettiin osin sotien, osin rauhanomaisesti. Juuri nyt yritetään hajottaa entistä ja rakentaa uutta rauhanomaisesti kansanäänestyksillä, mutta ei ole etukäteisvahvistusta sille, ettei leimahduksen vaaraa olisi.

Irakin kurdit äänestivät juuri itsenäisyydestä. Saddam Husseinin kaatumisen ja USA:n vetäytymisen jälkeisessä sekasorrossa nousi paitsi Isis myös kurdien itsetunto. Kurditaistelijat olivat merkittävässä roolissa myös Isisin karkottamisessa.

Kansanäänestyksen tulos oli odotetusti kyllä itsenäisyydelle, vaikka mitään itsenäisyyttä ei olekaan näköpiirissä. Irak ja erityisesti Turkki pitävät huolen siitä, että kurdien itsenäisyyshaaveet romuttuvat. Keinot ovat ensin taloudellisia mutta tarvittaessa sotilaallisessa väliintulossakaan ei epäröidä. Irakin ja Turkin yhteiset sotaharjoitukset antoivat tästä kurdeille vakavan varoituksen.

Itsenäisen kurdivaltion laajeneminen Irakista Turkkiin ja Syyriaan olisi mitä todennäköisintä. Sitä riskiä ei alueella oteta.

Baskiseparatisteista ja Katalonian itsehallinnosta huolimatta suomalaiset Espanjan-matkaajat eivät ole ymmärtäneet, miten eriytynyt maa Espanja on. Keskushallinnon kannalta epämiellyttävää on, että sekä Baskimaa että Katalonia ovat maan vauraita alueita.

Katalonian itsenäisyyskansanäänestys ensi sunnuntaina olikin niin suuri riski Madridille, että siellä on pantu kova kovaa vastaan. Katalonian itsehallintoa on rajoitettu, ja on epäselvää, pystyvätkö katalaanit ylipäätään järjestämään kansanäänestyksen. Avainvirkamiesten pidätyksillä, taloudellisen itsemääräämisen rajoittamisella sekä poliisivoimien lisäämisellä pyritään varoittamaan uppiniskaisuudesta seurauksista.

Jos vaikka kansanäänestys järjestetään, sen lopputuloksesta ei voida olla varmoja sen enempää Madridissa kuin Barcelonassakaan.

Skotlannin separatistit kärsivät katkeran tappion kansanäänestyksessä, mutta ajatusta ei ole haudattu. Brexitin myötä Pohjois-Irlannissa on alkanut elää ajatuksia liittymisestä Irlantiin.

Entä päättyykö Korean sota uuteen sotaan ja Koreoiden uudelleen yhdistymiseen?