Kiivas asuntojen rakentaminen hidastuu

Joensuussa ja Kontiolahdella rakennetaan juuri nyt asuntoja ennätystahtiin (Karjalainen, tänään). Rakentamisen määrä suhteessa kunnan asukaslukuun on suurempaa kuin esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella. Myös Liperissä rakennetaan suhteellisesti saman verran kuin Helsingissä.

Koko Joensuun seutukunnan kehitys jatkuu vahvana. Uudet asunnot ja asukasluvun kasvu tukevat palveluja ja uusienkin palvelujen syntymistä. Liperissä on käynnistynyt mittavan kauppakeskuksen rakentaminen, ja myös Joensuun Karsikon kauppakeskushankkeen toteutumisesta on uutta toivoa.

Asuntorakentamisen tahti on ollut poikkeuksellisen kiivasta koko maassa tänä vuonna. Voi olla, että huippu alkaa olla ohi. Rakennusalan tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan rakentajien on syytä varautua jopa rajuun hidastumiseen (HS, 27.9.). Sillä sitten on suora vaikutus rakentajien työllisyyteen ja aluetalouteen laajemminkin. Hidastumista ja määrän laskua ennakoidaan etenkin kerrostaloasuntojen rakentamiseen.

Ennemmin tai myöhemmin hidastuminen on edessä myös Joensuun seudulla, mutta vielä nyt vauhti on hurjaa. Tänä vuonna Joensuussa valmistuu tai on tekeillä noin tuhat kerrostaloasuntoa. Määrä pysyy samalla tasolla vielä ainakin ensi vuoden. Tällaista kasvutahti oli viimeksi 1960-70-luvuilla.

Joensuun seudun asuntotuotannon kasvussa toteutuu sama kuin laajemmin koko maassa. Kasvukeskukset ja niiden kehyskunnat kasvavat, kun taas muut maakuntien kunnat eivät niinkään. Erot maakuntien sisällä kehittyvät entistä enemmän eri suuntiin myös siitä näkökulmasta, jos uusien asuntojen rakentamisella mitataan paikkakuntien elinvoimaa, dynaamisuutta ja tulevaisuudenuskoa. Myös kasvun keskittyminen on ongelma, kun kehitystä katsoo pienempien kuntien suunnasta Pohjois-Karjalassakin.

Asuntorakentamista ja -kauppaa ovat säädelleet halpa raha ja matalat korot. Tämäkään ei voi jatkua ikuisesti, vaikka nyt Suomen talous kasvaa ja vienti vetää vahvasti. Vuokra- ja opiskelija-asuntojen rakentamista esimerkiksi Joensuuhun säätelevät vahvasti muutkin kasvupaineet. Taustalla on myös suurempi muutos. Vielä viime vuosikymmenellä nuoret perheet hakeutuivat kasvukeskusten kehyskuntiin. Nyt keskustojen imu on vahvaa.