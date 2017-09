Fortumin Saksan kauppa:riskejä ja ulkopolitiikkaa

Suomalainen valtionyhtiö Fortum ostaa saksalaisen energiayhtiö Uniperin. Kauppa vaatii vielä Saksan viranomaisten hyväksymisen. Suomen kannalta kauppa on selvä, vaikka se herätti voimakasta poliittista arvostelua eduskunnassa vielä torstaina. Omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti eduskuntakeskustelussa, että hallitus ei puutu kauppaan, jonka Fortum on hyväksi harkinnut.

Toteutuessaan lähes neljän miljardin euron ostos on Suomen yrityshistorian suurin. Fortumilla on varaa maksaa ostos ilman korviin asti velkaantumisen riskiä. Fortum myi taannoin sähköverkkonsa Suomessa ja Ruotsissa, jonka jälkeen yhtiön kassaan jäi miljardimäärin laiskasti tuottavaa rahaa. Nyt Suomen talouden lievässä nousukiidossa raha halutaan panna tuottamaan paremmin.

Kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Kauppaan liittyy taloudellisia mutta myös energia- ja ulkopoliittisia riskejä.

Valtionyhtiö on uskossaan vahva ja valmis ottamaan riskejä sen sijaan, että hakisi vakaampaa tuottoa ja varmempaa osinkotuloa suurimmalle omistajalleen valtiolle.

Energiapoliittinen riski liittyy Uniperiin itseensä. Uniper tuottaa sähköstään 83 prosenttia fossiilisilla polttoaineilla. Eniten närästää runsas kivihiilen poltto. Useassa Euroopan maassa toimiva yritys tuottaa sähköä myös maakaasulla sekä ydin- ja vesivoimalla.

Suomessa arvostelua aiheuttaa etenkin se, miksi Fortum lähtee tietoisesti uimaan vastavirtaan hankkimalla Uniperin kaltaista vanhan ajan sähköntuotantoa, kun yrityksen visiona on ollut kasvattaa puhtaan energian eli aurinko- ja tuulivoiman tuotantoa.

Saksan riski koskee hiilivoimaloita. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa Saksan uskotaan kieltävän hiilivoimaloiden käytön. Tässä mielessä kaupasta tulee myös suomalais-saksalaista ulkopolitiikkaa.

Tilanne on sama Venäjän suhteen. Uniper tuottaa Venäjällä sähköä maakaasulla, kuten myös Fortum. Lisäksi Fortumilla on jo nyt valtavat riskit Venäjän vesivoimahankkeissa. Uniper on sitoutunut miljardin euron sijoitukseen Itämeren uuteen kaasuputkeen Venäjältä Saksaan. Suomessa kaasuputkesta on haluttu puhua vain ympäristöriskien hankkeena ilman ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.