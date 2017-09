Rasismin vastustamiseenon koottava uutta voimaa

Vihapuherikosten määrä rikkoo tänä vuonna kaikki ennätykset (Karjalainen, 29.9.). Määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta suvaitsemattomuuteen pohjaavaa vihaa.

Rikosilmoitusten määrä on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna, vaikka vuodesta on vielä monta kuukautta jäljellä. Määrällisesti ilmoitusten määrä ei ole suuri: poliisi on kirjannut 139 rikosilmoitusta kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Rikosilmoitukset ovat kuitenkin vain pieni jäävuoren huippu vihapuheen määrästä. Kynnys solvaamiseen ja yleistämiseen on mataloitunut vuosi vuodelta - vihasta maahanmuuttajia kohtaan näyttää tulleen monelle normaali tila ja normaalia puhetta. Karkeaa kielenkäyttöä kavahdetaan yhä harvemmin.

Jos asiassa ei tormistauduta, vihasta tulee uusi normaali. Rasismia ja kiihottamista vastustavat näyttävät sekä pelästyneen raivokkaista some-haukkumisista että väsyneen. Itseä ja läheisiä ei yksinkertaisesti jakseta koko aikaa asettaa alttiiksi solvaamiselle ja suoranaisille uhkauksille. Kukkahattutädiksi haukkuminen riittää enää harvoin.

Rasistisesti puhuvat ja rasistisiin tekoihin ryhtyvät sen sijaan ovat saaneet uutta tulta alleen. Terroriteot ympäri Eurooppaa, Turussakin, ovat oivallista sytytysainetta.

Ne ovat tuomittavia rikoksia, eikä niitä kukaan puolusta. Sellaisen väittäminen on epärehellistä puhetta siinä missä sekin, että yhden rikollisen tai rikollisjoukon teot oikeuttaisivat kokonaisten kansan- tai uskontoryhmien syyttämiseen ja rankaisemiseen - tutkimatta hutkimaan.

Muslimit kertovat kokemastaan syrjinnästä Suomessa useammin kuin muslimit muissa EU-maissa. Parhaimmillaan se on oire siitä, että maahanmuuttajat ovat oppineet kantasuomalaisten tapaan luottamaan suomalaisen poliisin oikeudenmukaisuuteen.

Joka tapauksessa se, että lähes kolmannes Suomessa asuvista muslimeista on kertonut syrjinnästä, on todella karmaisevaa. Vain ani harva syrjinnästä saati useinkaan toistuvista rasistisista puheista ja teoista kärsivä jaksaa edes valittaa viranomaisille, saati tehdä rikosilmoituksia.