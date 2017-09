Kaikki yhdessä toisiammekuunnellen ja arvostaen

Tänään sunnuntaina on Vanhustenpäivä. Samalla alkaa valtakunnallinen Vanhustenviikko. Joensuussa viikon pääjuhla kahvitteluineen on huomenna maanantaina Rantakylän kirkossa. Juhlaan on kutsuttu kunniavieraiksi kaikki Joensuussa kirjoilla olevat tänä vuonna 100 vuotta täyttäneet tai täyttävät. Heitä ei ole enää monta.

Suomi 100 -juhlavuoden suureen Yhdessä-teemaan liittyen Vanhustenviikon teema on Ikäpolvet yhdessä - juurensa tuntien, toisiaan tukien. Tällä alleviivataan ajatusta, kuinka tärkeää on kuunnella kaikkia ihmisiä ja eri ikäpolvia. Toista ihmistä kuuntelemalla osoitetaan arvostusta. Kuunteleminen myös virittää keskustelua ja kokemusten vertailua sukupolvien välille. Suomi on hyvä maa. Sen on oltava sitä myös juhlapäivien ulkopuolella ja juhlapuheiden jälkeen, joka päivä. Hyvinvointi-Suomessa ei saa unohtaa, että arvokas vanhuus on ihmisoikeus aina ja kaikille. Suomalaisten elinikä pitenee ja vanhusväestön osuus kasvaa ikärakenteessa. Toimeliaita, uutta oppimaan kykeneviä ja tahtovia seniori-ihmisiä on entistä enemmän. Siksi vapaaehtoistyötä tekeviä ja vertaistukea antavia täytyy yhteiskunnankin tukea reilulla kädellä. Kaikki terveyden edistäminen vähentää sairastamisen kustannuksia. Tietotekniikkataitojen opettelu ja päivittäinen harjoittelu on välttämätöntä senioreillekin. Paljon on vanhusväestöä, joka elää päivittäisten toimeentulohuolien paineessa. Rahaa ei riitä aina edes kaikkeen välttämättömään. Yhteiskunnallinen velvollisuus on huolehtia eläkeläisten ostovoiman säilymisestä. Ehkä suurin huoli liittyy sote-myllerryksessä muuttuviin palveluihin ja niiden saatavuuteen.