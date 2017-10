Inhimillistä tasa-arvoa ja esteettömyyttä

Joensuun kaupunki on sitoutunut esteettömyyteen. Tämä on syytä muistaa myös nyt, kun Joensuun keskustassa moninainen rakentamisen myllerrys vaikeuttaa liikkumista jalkaisin, pyörillä ja autoilla.

Erityisen hankala tilanne on liikuntavammaisille, liikkuivatpa he autoilla tai millä tahansa kulkupeleillä. Heille omatoiminen liikkuminen on ennen kaikkea inhimillinen tasa-arvokysymys. He kohtaavat esteettömyyden toimimisen arjessaan joka päivä.

Ongelma on invapysäköintipaikkojen vähäinen määrä tai väärä sijainti. Kaupunki voisi käyttää vielä nykyistä enemmän vammaisneuvoston asiantuntemusta invapaikkojen suunnittelussa, sijoittelussa ja toteutuksen testaamisessa.

Pysäköintitalojen parkkiruudut ovat ahtaita ja hankalia tervejalkaisillekin, saati sitten niille, joiden toimintakyky on rajoittunut tai vajaa. Ongelmia on katutasonkin pysäköinnissä. Invapaikan pitää olla riittävän leveä ja ilman jalkakäytävän korkeita reunoja, jotta autosta pääsee turvallisesti ulos ja eteenpäin.

Oma lukunsa on invapaikkojen luvaton käyttö, pysäköinti invaruutuun ilman asianmukaista lupaa. Tätä ilmenee joskus runsaammin, joskus harvemmin, mutta ongelma on kuitenkin olemassa. Jos kyse on välinpitämättömyydestä, asennevammasta, siihen täytyy puuttua.

Asia ei ole kuitenkaan helppo. Kuljettajalla voi olla lupa pysäköidä invapaikalle, vaikka ulospäin ei näkyisikään mitään vammaa tai syytä, joka oikeuttaa pysäköintiin. Väärinkäyttöäkin ilmenee aika ajoin: vammaisen pysäköintilupaa käyttääkin joku muu kuin luvan oikea haltija (Karjalainen, 28.9.). Lupaehdoissa sanotaan, että omainen tai muu kuljettaja ei saa käyttää vammaisen pysäköintilupaa, jos luvanhaltija itse ei ole mukana.