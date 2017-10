Koulujen ruokalistoille lisää kiinnostavuutta

Tänäänkin kouluissa tarjotaan ilmaiseksi hyvää, terveellistä ja maukasta ruokaa. Suomalainen kouluruoka on ihme ja suuri etuoikeus. Ilmainen kouluruoka ei ole tavallista muissa maissa, joten sen arvo on valtavan suuri myös lasten tasa-arvon ja kansanterveyden kannalta. Kouluruoka on ihme etenkin siksi, kuinka tehokkaasti ja pienillä yksikkökustannuksilla eli halvalla sitä kunnissa tehdään. Lisäksi kouluruoka täyttää ravitsemussuositukset ja -vaatimukset.

Silti liian moni yläkoululainen ja lukiolainen jättää kouluruuan syömättä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tuore kouluterveyskysely. Ruoka ei vain maistu aina eikä kaikille, vaikka kouluruoka saattaa olla päivän ainoa lämmin ateria. Näin käy herkemmin, jos nuorten saatavilla on enemmän kiinnostavia väli- tai makupaloja, ovatpa ne sitten turmiollisia tai terveellisiä. Kesällä julkiseen keskusteluun nostettiin virkamiesajatus kouluruuan muuttamisesta maksulliseksi, jotta sen arvostus nousisi. Se ei ole oikea tie. Tässäkin asiassa kunnissa ja kouluissa on tehtävä itse se, mikä voidaan. Koulujen ruokalistoja on muokattava ja muutettava sellaisiksi, että ruoka kiinnostaa koululaisia. Tehtävä ei ole helppo, kun on toimittava vähällä rahalla ja tiukoissa raameissa. Mahdotonkaan tehtävä ei ole, eikä toteutus tarkoita jokapäiväisiä hampurilaisia tai nauravia nakkeja. Toki niitäkin voi ruokalistalla olla silloin tällöin. Toiveruokapäivät ovat hyvä keino lisätä kiinnostavuutta. Toiveiden toteutuminen antaa nuorille tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia. Kasvisruokavaihtoehdot ja -päivät ovat toinen tärkeä juttu. Entistä useammille nuorille ruokailussa on kyse mahdollisuuksista tehdä eettisiä ja tiedostavia valintoja. Sen sijaan alueellisen ruokaperinteen vaalimisen ja jatkamisen voi poistaa koulujen ruokalistoilta. Tosin Pohjois-Karjalassa ei ole tätä ongelmaa, sillä karjalanpaisti ja -piirakat maistuvat useimmille. Esimerkiksi Oulussa rössypottua tarjotaan sitkeästi koululaisille, vaikka se maistuu vain harvoille. Maukas ruoka maistuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Se on yhtä tärkeää kuin ruuan terveellisyys. Läheltä hankittu ruoka on myös puhdasta ja ympäristöystävällistä.