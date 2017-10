Laki rokotesuojasta tulee tarpeeseen

Viime vuoden influenssaepidemiaa varten sairaaloiden lääkärit ja hoitajat huolehtivat hyvin rokotussuojasta. Joissakin sairaaloissa lähes kaikki ottivat rokotteen. Henkilöstön rokotesuojassa on kuitenkin alue- ja toimipaikkakohtaisia eroja.

Pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa toimivien rokotusten otosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta siellä se lienee vähäisempää kuin sairaaloissa, vaikka olisikin yhtä tärkeää (Lääkärikirjasto Duodecimin Terveyskirjasto).

Osoitus todella suuresta välinpitämättömyydestä on, kun hoitotyössä oleva jättää influenssarokotteen ottamatta. ”Minä en koskaan ole sairastanut influenssaa”, on yleinen perustelu, mutta ammattilaisten suuhun se ei sovi. Huonokuntoisille potilaille hoitajan tai lääkärin levittämä influenssavirus voi olla kohtalokas tai ainakin on raskas sairastettava.

Kyse on myös työyhteisöstä, jossa työtoverit joutuvat venymään joidenkin itsekkyyden vuoksi.

Uusi tartuntatautilaki velvoittaa ensi vuoden maaliskuusta alkaen työnantajan varmistamaan, että influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä hoitavat ovat ottaneet influenssarokotteen.

Vaikka suurin osa hoitohenkilöstöstä on tähänkin asti toiminut vastuullisesti, muistutus lakitekstissä ei näytä olevan turha. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuskattavuuden arvioidaan paranevat nykyisestä uuden lain avulla (Karjalainen, 3.10.).

Sikainfluenssan rokotuskatastrofi vaikuttaa vieläkin niin influenssa- kuin muidenkin rokotteiden pelkona. Se on onnetonta, sillä narkolepsialle altistanut apuaine on jäljitetty, eikä sitä ole sen jälkeen käytetty.