Kaupungit joutuvat jarruttamaan kasvuaan

Suomen suurimmilta kaupungeilta lähtee vahva viesti hallitukselle. Kaupungit haluavat pitää kasvun ja kehityksen työrukkaset omissa käsissään eivätkä antaa niitä maakunnille, kuten hallitus kaavailee. Se tarkoittaa käytännössä muun muassa työllisyys- ja yrityspalveluja.

Viesti lähtee otollisella hetkellä. Hallitus viimeistelee maakuntauudistukseen liittyvää kasvupalvelulakia, jota on vielä mahdollista muokata. Viesti lisää poliittisia paineita hallituksen sisälle keskustan ja kokoomuksen välille. Keskusta haluaa maakuntahallinnon, kokoomus valinnanvapauden sote-palveluihin. Tällä hetkellä kannatusmittausten perusteella kokoomus on vahvasti niskan päällä.

Suurten kaupunkien mukaan sote-uudistus täytyy tehdä. Sen sijaan Helsingissä kokoontuneista suurten kaupunkien johtajista valtaosa suhtautuu kriittisesti ja suuri osa erittäin kriittisesti hallituksen ajamaan maakuntauudistukseen. Noin kuvaili näkemyksiä perjantaina Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Hänestä Helsingin-kokoontuminen leimattiin väärin kapinakokoukseksi. Ajankohta ei kuitenkaan ollut sattumaa vaan harkittu tekemään painetta hallitukselle nyt, kun särmiä voi vielä hioa ja tehdä kompromisseja.

Koko Suomessa on käynnissä vahva kaupungistuminen. Väki hakeutuu asumaan ja tekemään töitä kasvukeskuksiin. Työpaikoista, yrityksistä ja asukkaista eivät kilpaile keskenään maakunnat vaan kaupungit ja kaupunkiseudut.

Joensuu on yksi kasvukeskuksista. Joensuun kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen mukaan kaupungistuminen olisi vielä kiivaampaa, jos kaupungeilla olisi varaa rakentaa riittävästi asuntoja, kunnallistekniikkaa ja palveluja (Yle Joensuu, 6.10.).

Sote-uudistus on välttämätön monesta syystä. Vähälle huomiolle keskustelussa on jäänyt se, että jos maakuntamallilla halutaan tehokkuutta ja säästöjä, niitä on saatavissa keskuskaupungeissa, joissa palvelutarpeet ja -määrät ovat suurimmat.

Sama koskee elinkeinojen ja työllisyyden kehittämistä. Jos elinkeinopolitiikan valta ja varat viedään keskuskaupungeilta maakunnille, niin suurena vaarana on kädettömyys ja avuttomuus. Silloin kasvun ja kehitykset eväät heitetään tuuliajolle. Vahvasti kehittyvä keskuskaupunki on etu koko maakunnalle.