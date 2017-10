Kaupungin velvollisuus on turvata koulutie

Koulukyydit petovaaran vuoksi nousevat silloin tällöin puheenaiheeksi, eivätkä enää aina vain rajaseudulla. Juuri nyt ongelma on akuutti Joensuussa, sillä koulumatkojen turvallisuus huolettaa Kiihtelysvaarassa. Susi- ja karhureviireitä on nykyään jo Länsi-Suomessa asti.

Kaupunki on evännyt koulukyytejä tänä syksynä sellaisiltakin lapsilta, joille kyyti on aikaisemmin myönnetty petovaaran perusteella (Karjalainen, 5.10.). Hyvinvointijohtajan mukaan pelkkä petojen esiintyminen ei ole koulukyytien peruste.

Mikä sitten olisi? Sekö, että susi tai karhu tulisi pientä lasta tiellä vastaan vai pitäisikö sen peräti hyökätä lapsen kimppuun?

Alakoululaiset voivat saada koulukyydin koulutien ollessa liikenteen takia vaarallinen. Juuri niin pitää ollakin - ja kyyti pitää sada ennen ensimmäistä onnettomuutta.

Susia ja karhuja suojellaan, aivan oikein. Niille on tilaa Suomen kokoisessa metsäisessä maassa, ja niitä mahtuu tänne lisääkin niin kuin yhteiskunnallinen tavoite on. On kuitenkin hyväksyttävä, että petokannan kasvattamisesta aiheutuu myös ongelmia, rahanmenoakin. Ne on hoidettava.

Ydinmaaseudulle ei kukaan vaadikaan ydinkeskustojen palveluita, mutta turvallinen koulutie ei ole valintakysymys. Se on asia, johon jokaisella lapsella on oikeus ja jonka turvaaminen on yhteiskunnan velvollisuus. Vanhempainrinkien yhteiskyyditykset eivät ole vaihtoehto yksin vakuutusten vuoksi mutta erityisesti periaatteesta.

Sitä tosin sopii miettiä, ovatko petokyydit kaupunginkaan vaan pikemminkin valtion pussista maksettavia. Petopolitiikkakaan ei ole kaupunkikohtaista vaan paljon laajempi kysymys.