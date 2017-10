Pyöräilyn ehdoillaautoilijoita sortamatta

Asenne on puolin ja toisin tärkein turvallisuuden tekijä liikutaanpa autolla, pyörällä tai jalkaisin.

Joensuun kaupunkikeskustassa otettiin elokuussa käyttöön Suomen ensimmäinen pyöräkatu, jossa saa ajaa autoillakin mutta kadulla liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla. Viime viikolla valmistui uusia niin ikään punaisella asvaltilla päällystettyjä pyöräilybaanoja (Karjalainen, 5.10.). Sekä pyöräkatuja että -baanoja tehdään keskustaan lisää tulevina vuosina.

Tämä linjaus on aivan oikein ja tärkeää, vaikka mielipidepärskäyksistä päätellen pyöräilyn olosuhteita parannetaan nyt autoilun kustannuksella. Näkemys on ahdas ja väärä. Juuri nyt ja vielä ensi vuodenkin autoilu ja pysäköinti keskustassa on monista rakennuskohteista johtuen hankalaa mutta vain väliaikaisesti.

Rakentamisella parannetaan ja tehdään turvallisemmaksi myös autoilun olosuhteita. Kaikki voittavat, jos siinä onnistutaan.

Joensuun kaupunkikeskustan ydin on rakenteeltaan kompakti ja välimatkat lyhyet paikasta toiseen. Tämä seikka suosii luontevasti pyöräilyä ja jalankulkua. Siksi jatkossa hitaat nopeudet - myös autoilla - ovat olennainen osa kaupunkikeskustan kehittämistä.

Pyöräilijöille luvataan lisää pyöräparkkeja keskustaan, torin ympärille jopa satoja, joista osa on katettuja. Pyöräilijöiden velvollisuus on opetella ja totutella käyttämään niitä, jotta päästään eroon villinä rehottavasta nykykäytännöstä jättää pyöriä sikin sokin sinne sun tänne kävelykadulla ja kauppaliikkeiden kulkuväylien tukkeeksi.

Pyöräilykurissa on myös ryhtiliikkeen paikka. Kun kerran ei valvota, niin pyöräilyn jalkakäytävällä voisi sallia kaikille. Jalkakäytävällä pyöräily tapahtuisi jalankulkijoiden ehdoilla.