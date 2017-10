Siun soten ei pidä säästää itseään hengiltä

Pohjois-Karjalan keskussairaalan ylilääkärit ovat julkisesti ilmaisseet huolensa Siun soten säästöbudjetista (Karjalainen, 8.10.). Kuntapäättäjille osoitettu avoin kirje on lääkärikunnalta poikkeuksellinen toimi, joka kielii suuresta huolesta.

Ylilääkärit ovat oman alansa korkeita ammattilaisia, joiden arvio tilanteesta tulee ottaa vakavasti. Toivoa sopii, että tämänhetkinen tilanne on vain Siun soten alkuvaiheen ongelma, joka pian oikaistaan.

Siun sote on Suomen mittakaavassa kunnianhimoinen ja aloitekykyä osoittava hanke, jonka tavoitteet ovat oikeat. Palvelujen integraatio on sote-alalla tällä hetkellä tiuhaan toisteltu käsite, jolla pyritään ihmisen, sanottiinpa häntä potilaaksi tai asiakkaaksi, kokonaisvaltaisempaan hoitoon. Siun sotessa on jo otettu iso askel kohti tätä tavoitetta.

Valtiovallan ja muun Suomen yhä pähkäillessä sote-ratkaisujaan Pohjois-Karjalassa kyettiin edelläkävijöinä - kerrankin, voisi joku sanoa - löytämään yksimielisyys maakunnan julkisten sote-palveluiden järjestämismallista. Siun soten maine on valtakunnallisesti hyvä.

Vaarana on, että Siun sote nyt tärvelee itse omat tavoitteensa ja hyvän maineensa säästämällä itsensä hengiltä.

Hyvä ja laadukas hoito ja laajan päivystyksen säilyminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ovat koko maakunnan ja sen asukkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Suurien etäisyyksien maakunnassa matka päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon saattaa jo nyt olla pitkä. Kukaan ei varmasti halua kuvitella tilannetta, jossa pohjoiskarjalaisten suunta tässä suhteessa olisikin Kuopio.

Siun soten rahoituksesta päättävien on hyväksyttävä, että erikoissairaanhoito maksaa joka tapauksessa. Liian tiukkojen säästötavoitteiden asettaminen johtaa ainoastaan siihen, että lasku kiertää toista kautta, jos potilaat hakeutuvat hoitoon muuanne.

Samalla tehdään hallaa oman sairaalan tasolle ja tehokkuudelle.

Siun soten keskiössä tulee olla maakunnan ja sen asukkaiden etu ja hyvä hoito, ei lyhytnäköinen rahansäästö.

Lääkäreiden yksimielisyys keskussairaalan tilanteesta kertoo siitä, että ongelma on todellinen. Siun sotessa on pohdittava, millä tavoin korjausliike voidaan toteuttaa.