Sote syntynee - sotku ei silti lopu

Hallitus pääsi maanantaina lopultakin sopuun siitä, millaista sote-uudistusta se on viemässä eteenpäin (Karjalainen, 10.10.). Sote-sovun tuloksen käsittely jatkuu torstaina hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä.

Pitkän väännön jälkeen hallitus on nyt päässyt kompromissiin, jossa on huomioitu perustuslakivaliokunnan näkökulma sekä keskustan ja kokoomuksen kiista valinnanvapaudesta.

Edellinen esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa erityisesti yhtiöittämispakkoon. Uudessa versiossa tämä velvollisuus on poistettu. Maakuntien ei siis ole pakko yhtiöittää sosiaali- ja terveyspalveluitaan, mutta halutessaan ne voivat niin tehdä.

Yhtiöittämistä vaikeammat neuvottelut hallitus on joutunut käymään valinnanvapaudesta, jota erityisesti kokoomus on ollut voimakkaasti ajamassa. Nyt esitykseen on kirjattu kansalaisen oikeus valita oma sote-keskuksensa vuodesta 2021 lähtien. Jos asiakas ei valintaa tee, hän säilyy julkisen sektorin asiakkaana vuoteen 2023 saakka. Tämän jälkeen passiivinen asiakas ohjautuu kotiosoitteen perusteella lähimmän sote-keskuksen asiakkaaksi riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja julkinen vai yksityinen.

Palvelusetelit, joilla asiakas voi ostaa palvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta, ovat tulossa käyttöön jo 2020.

Valinnanvapauden laajennuksena voi pitää sitä, että uudessa esityksessä asiakas sitoutuu valitsemaansa palveluntarjoajan vain puoleksi vuodeksi vuoden sijaan. Toisaalta uudessa esityksessä korostuu maakunnan viimesijainen vastuu kansalaisten palveluista.

Hallituksen sisäisen sote-sovun synnylle oli korkea aika. Sote-uudistuksessa on kyse isosta ja laajasti suomalaisten elämään vaikuttavasta asiasta. Tästä syystä on ymmärrettävää, että asian valmistelu on venynyt ja vaikuttanut sotkuiselta.

Sotkua ja kiistaa on epäilemättä luvassa myös ensi keväänä, kun sote- ja maakuntauudistus tulevat eduskunnan käsittelyyn. Ainakin sote-puolella selvimmät perustuslailliset ongelmat on nyt ratkottu, joten tämän puolen ei enää pitäisi hidastaa käsittelyä.

Keskustan ja erityisesti sinisen eduskuntaryhmän huojuva gallup-kannatus takaa, että sote-uudistuksen tie eduskunnassa tulee olemaan vaivalloinen. Oppositio on epäilemättä jo kaivamassa esille ongelmakohtia.