Espanja ja Katalonia joutuvat vielä taipumaan

Jos Katalonia ei saanekaan itsenäisyyttä - ainakaan tällä yrittämällä - se on saavuttanut jotain, mitä katalaanit itse eivät ole tienneet heiltä puuttuvankaan: laajaa ymmärrystä muualla Euroopassa, ettei Barcelona ole Espanjassa.

Tähän asti suurin osa Barcelonassa käyneistä turisteista ei ole ymmärtänyt, kuinka korkea henkinen raja-aita Katalonian ja Espanjan välillä on.

Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont päätyi esittämään puolivillaisen itsenäisyysjulistuksen tiistai-iltana, ja närkästytti sillä sekä itsenäisyyden kannattajat että vastustajat. Puhe oli kuitenkin tarkkaan harkittu ja sillä pelattiin aikaa ja jätettiin neuvotteluvaraa Espanjan keskushallituksen kanssa.

Myös Espanjan pääministeri Mariano Rajoy pelaa aikaa tulkitessaan, ettei Puigdemontin puhe merkinnyt itsenäisyysjulistusta. Hän olisi voinut tulkita asian myös toisin.

Näin ollen pieni kuja kohti neuvotteluja ja ehkä jopa neuvotteluratkaisua on yhä olemassa siitäkin huolimatta, että Rajoy kasasi kansanäänestyspäivänä sovun tielle läjittäin betoniporsaita, Poliisiväkivalta ja äänestysuurnien takavarikot käänsivät monia itsenäisyyssuunnitelman järkevyydestä epävarmoja itsenäisyyden kannalle.

Toisaalta moni on viime päivinä tehnyt päinvastaisen päätelmän. Itsenäisyyden hurmos on vähitellen vaihtunut tosiasioiden tunnustamiseksi. Itsenäisellä Katalonialla olisi edessään ongelmia, joista vähäisin ei olisi tunnustusten saaminen.

Yksi Katalonian katkeruuden aiheista on talous. Katalaanien käsitykselle, että he kustantavat Madridia enemmän kuin reilun osansa, on perustelut. Viime päivinä on nähty kuitenkin viitteitä siitä, ettei Katalonian talous ehkä olisikaan yhtä vakaa itsenäisenä kuin Espanjan osana.

Paitsi talous myös rauha on vaakalaudalla. Tosiasioiden edessä moni itsenäisyysmielinenkin katalaani valitsisi laajan itsehallinnon mieluummin kuin väkivaltaisuudet, pahimmillaan sisällissodan.

Koska aikaikkunaa neuvotteluille on nyt jätetty auki, se pitää käyttää. Katalonia ei saa itsenäisyyttä, mutta Rajoylla ei toisaalta ole varaa väkivaltaan. Ulospääsy olisi Baskimaan-malli. Entiselleen Espanjan ja Katalonian suhteet eivät palaa.