Burkhan täyskieltoa ei tarvita Suomessa

Näyttää siltä, ettei Suomi seuraa Tanskaa, joka on kieltämässä kasvojen peittämisen eli käytännössä burkhan käytön julkisilla paikoilla. Perussuomalaisia lukuun ottamatta muiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tällä kannalla (Karjalainen, 12.10.).

Kasvojen peittäminen uskonnollisista syistä ei ole Suomessa ongelma. Burkhaa käyttäviä on hyvin vähän, eikä maahanmuuton lisääntymisestä huolimatta ole viitteitä käytön radikaalista lisääntymisestä.

Islamilaisen päähuivin käyttäminen ei ole kasvojen peittämistä vaan uskonnollisesta tarkoituksestaan huolimatta verrannollista hatun tai perinteisen länsimaisen huivin käyttöön. On syytä muistaa, että vain muutama sukupolvi sitten suomalaisenkin naisen oli hyvän tavan mukaan peitettävä hiuksensa.

Lain yleismääräysten kasvojen peittämisestä on oltava hyvin sensitiivisiä sille, että kyse on ihmisten uskonnollisesta vakaumuksesta. Mitään yleiskieltoa ei voida antaa. Jos uskonto vaatii hiusmarrosta varpaisiin pukeutumista, se pitää sallia kadulla ja muilla julkisilla paikoilla niin kauan kuin se on vapaaehtoista.

Länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteisiin kuuluu, ettei ole siveyspoliisia, joka määrää ja valvoo naisten - tai miesten - pukeutumisen rajoja.

On kuitenkin myös paikkoja ja tilanteita, joissa burkhan käyttäminen ei voi tulla kysymykseen. Näistä puolestaan on laissa oltava selkeä määräys. Esimerkkejä tästä ovat armeija ja oikeuden istunnot - oltiinpa tuomarin pöydän kummalla puolella tahansa. On tiedettävä, kuka tuomitaan ja kuka tuomitsee. Oikeudessa onkin nähty sekin, ettei burkha ole ainoa keino naamioitua.

Kasvojen peittämisen täyskiellosta on kokemuksia Ranskasta ja Belgiasta jo muutaman vuoden ajalta. Näistä kokemuksista on Suomessa otettava vaari. Burkhan kieltäminen ei vapauta naisia vaan vangitsee osan heistä entistä tiukemmin yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jos naisten kasvojen peittämiseen halutaan vaikuttaa, se onnistuu tiedolla, koulutuksella ja osallistamisella uuden kotimaan tavalliseen elämään. Rasismilla ja erottelulla lisätään eikä vähennetä uskonnollista ääriajattelua.

Naamioituminen mielenosoituksissa on jo nykyisinkin kielletty, eikä siihen tässä keskustelussa ole tarvetta vedota.