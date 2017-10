Kuntaliitosten kärkitavoite muu kuin säästöt

Vuonna 2009 voimaan tulleilla kuntaliitoksilla ei saatu säästöjä kuntien kokonaismenoihin, ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksesta (Karjalainen, tänään). Johtopäätös ei yllätä. Jo kuntaliitospäätöksiä tehtäessä realistit ymmärsivät, että säästöjä tuskin tulee ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Säästöjen saaminen ei ollutkaan kuntaliitosten tärkein tavoite vaan peruspalvelujen turvaaminen ja yleensä elinkelpoisuuden vahvistaminen uusissa kunnissa.

Tutkijoiden toinen johtopäätös on totta myös Pohjois-Karjalassa, esimerkiksi Joensuun seudulla. Liitosten jälkeen etenkin sote-palvelujen kehitys on eriytynyt uusissa kunnissa, kun alan työpaikkoja ja palvelupisteitä on siirtynyt pienistä liitoskunnista suuriin. Tuorein paikallinen esimerkki on vääntö Tuupovaaran sote-palveluista.

VATT:n tutkijoiden mukaan liitokset eivät ole vaikuttaneet koulujen tai opetusalan työpaikkojen sijaintiin. Toisaalta mitä vahvemman edustuksen pienet liitoskunnat saivat uuden kunnan valtuustoon, sen paremmin palvelut ovat säilyneet, jopa parantuneet. Tämäkään ei yllätä, ja paikallisia esimerkkejä löytyy esimerkiksi Enon ja Joensuun liitoksesta.

Kuntaliitoksen jälkeen enolaiset valtuutetut saivat taivuteltua koko Joensuun valtuuston rakentamaan uuden koulun Uimaharjuun. Ilman liitosta ja valtion rahaa enolaiset olisivat tuskin omin voimin saaneet koulua rakennetuksi.

Kouluverkkovääntöä käydään parhaillaan Enon ja Pyhäselän alueilla. Ilman kuntaliitosta pienten kuntien silloisessa taloudellisissa tilanteessa palveluverkkoa olisi jouduttu karsimaan todennäköisesti enemmän ja nopeammin. Palveluverkon mitoitukseen vaikuttaa nytkin merkittävästi kiihtynyt kaupungistuminen ja muuttoliike, samoin työikäisten veronmaksajien määrän lasku.

Paikallisia selvityksiä Joensuun seudun kuntaliitosten talousvaikutuksista ei ole tehty, koska realistista vertailupohjaa ei ole. VATT:n tutkimus tehtiin vertailemalla tilastotietoja liitoskunnista ja samankokoisista kunnista, joissa liitoksia ei tehty. Tulosten mukaan kuntien menot asukasta kohti ovat lisääntyneet myös liitoskunnissa. Pohjois-Karjalassa, Siun sotesta huolimatta, on epärealistista odottaa, että sote-palvelujen menoissa saadaan ainakaan nopeita säästöjä, kun palvelutarve vaan kasvaa.