Tervetuloa talkoisiin Huomisen takojat

Suomen kansantalous kasvaa ja vienti vetää jälleen. Myötätuulen ennustetaan ja uskotaan jatkuvan. Kasvukäänteestä suuri ansio kuuluu yrittäjille ja sisukkaalle yrittämiselle.

Näissä tunnelmissa on suuri kunnia toivottaa yrittäjät tervetulleiksi Joensuuhun valtakunnallisille yrittäjäpäiville, jotka alkavat tänään perjantaina. Päivien yksi suuri teema on Huomisen takojat. Paljolti siitä on kyse yrittämisessä joka päivä. Parempaa huomista on taottava tänään sisulla ja sydämellä.

Joensuu ja koko Pohjois-Karjala isännöivät mielellään yrittäjäpäiviä, sillä yrittäjyys on täällä verissä ja uskoa huomiseen riittää huolimatta suuresta työttömyydestä, väestön ikääntymisestä ja monien kuntien muuttotappioista. Kuitenkin yleensä ottaen maakunnan yrityksillä menee hyvin: tuotanto- ja vientiluvut kasvavat ja uutta kehitetään koko ajan. Palveluyrittämisessä ja matkailussakin on lupaavia kasvunäkymiäkin, jos on toki myös epävarmuustekijöitä.

Yrittäjäjärjestössä on yli 100 000 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 650 000 palkansaajaa. Näistä yrityksistä saa toimeentulonsa joka neljäs suomalainen palkansaaja.

Kun mittaluokka on noin suuri, valtiovalta sälyttää elinkeinoelämälle merkittävää vastuuta työllistämisen lisäämisessä. Uudet työpaikat ovat avain sille, että talouskasvua voidaan pitää yllä ja vältetään hyvinvointi-Suomen etuuksien nirhaamista. Työllistämisvastuusta selvitäkseen yrittäjät pyytävät oikeutetusti valtiovallalta työllistämisen esteiden poistamista ja kynnysten madaltamista.

Tuo on kipeä ongelma myös siksi, että entistä suurempi osuus yrittäjistä on yksinyrittäjiä, Pohjois-Karjalassakin lähes 60 prosenttia. Yrittäjät ikääntyvät ja sukupolvenvaihdosten tarve kasvaa nopeasti. Yrittäjien jaksaminen ja työterveyshuollon puutteet herättävät huolta. Sukupolvenvaihdosten toteuttamiseksi yrityksiä pitäisi panna vauhdilla myyntikuntoon. Suuri kysymys on, löytyykö yrityksille uusia, intomielisiä jatkajia, sillä yrittäminen on jatkossakin elämäntapa.

Yrittäjäpäivät huipentuvat lauantaina juhlaan, jossa jaetaan 50. kerran valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot. Pohjoiskarjalaisista yrityksistä suuresti arvostetun palkinnon ovat saaneet aiemmin Rakennustoimisto S.A. Tervo (1977), Broman Group (2000), Mantsinen Group Ltd (2005) ja Iivari Mononen Oy (2015).