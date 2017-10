Luonnontieteen osaajia tarvitaan yhä enemmän

Matematiikan osaaminen on nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämmässä roolissa. Teknologia kehittyy ja sille on kysyntää, mutta työ vaatii tekijänsä. Osaajista on pulaa jo nyt.

Luonnontieteiden opiskelun ja teknologian käyttöönoton välillä vallitsee kummallinen epätasapaino. Matematiikan opiskelu ei kiinnosta laajoja massoja, ja oppimistulokset ovat laskeneet. Samaan aikaan matemaattisen tuotekehittelyn tulokset, kuten uusi viestintäteknologia ja pelit ovat läpäisseet yhteiskunnan ja erityisesti sen nuoret ikäluokat. Moni ei edes hahmota sitä yhteyttä, joka teknologian kehittymisen ja tylsänä tai vaikeana oppiaineena pidetyn matematiikan välillä vallitsee. Opiskelupolulla on myös kummallinen kuoppa, joka tuntuu vähentävän erityisesti tyttöjen kiinnostusta matemaattisiin aineisiin. Tutkimusten mukaan tytöt ja pojat ovat koulun aloittaessaan yhtä hyviä matematiikassa ja yhtä kiinnostuneita siitä. Sittemmin jokin vierottaa tytöt aineesta. Yhä useampi suomalainen työntekijä tekee tietotyötä, ja yhä useampi perinteisempikin ammatti sisältää nykyisin entistä enemmän tietotyön piirteitä. Taulukkojen, tilastojen ja muun numeraalisen tiedon käsittelykykyä tarvitaan jo huomattavan useissa työtehtävissä. Kenties vielä tärkeämpää on loogisen ajattelun taito, jota opinnot myös kehittävät. Matematiikan opetuksessa on jo onneksi reagoitu ajan muuttuviin tarpeisiin. Kertotaulujen ulkoa pänttäämisestä on siirrytty kohti taulukkolaskennan perusteita. Tämä kehitys auttanee yhä useampaa nuorta huomaamaan matematiikan käytännön hyödyt. Ehkä matematiikan imagokin on lähiaikoina muuttumassa.