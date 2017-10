Uusia liikennemerkkejä - nykyisiäkään ei osata

Suomessa on käytössä noin 250 erilaista liikennemerkkiä ja lisäkilpeä. Uusia merkkejä on tulossa 20-30, ja lisäksi suunnitteilla on nykyisten merkkien uudistamista eli muutoksia niiden ilmiasuun. Uusista merkeistä päätetään eduskunnassa vuoden lopulla tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Merkkejä tulee teiden ja katujen varsille pikkuhiljaa riippuen siitä, milloin laki siirtymäaikoineen astuu käytännössä voimaan.

Uusia merkkejä odotellessa hämmennystä herättää parkkiyhtiö EasyParkin äskettäin julkistama tutkimus. Tuhannelle autoilijalle tehty kysely paljasti armottomasti, että etenkin pysäköinnin liikennemerkkien osaaminen on heikkoa. Vaikeuksia tuottavat etenkin lisämerkit ja se, kuinka pitkälle pysähtymisen ja pysäköinnin kieltomerkit ovat voimassa. Tietämys on huonoa pysäköinnin oikeudesta marja- ja sienestysreissuilla tai kuinka lähelle junaradan tasoristeystä on luvallista pysäköidä. Kyselyn perusteella puutteita on myös useiden muiden liikennemerkkien tuntemuksessa. Merkkien sisältö ja tarkoitus unohtuvat, kun autokoulun käynnistä on kauan tai liikenteessä liikkuminen harvenee ikääntymisen myötä. Olisiko tarvetta liikennemerkkien ja -sääntöjen kertausharjoitukseen vuosikymmenten autoilun jälkeen pakollisena tai velvoitettuna? Liikennevirasto muotoilee parhaillaan uusiksi useita liikennemerkkejä. Tulossa on merkkejä, joiden henkilöhahmoja on muutettu nykyisiin verrattuna sukupuolineutraaleiksi. Viraston virallisen selityksen mukaan sukupuolineutraalius ei ole tavoite vaan se, että merkit ovat selkeämpiä ja entistä paremmin havaittavia. Liikennemerkeistä katoavat pikkutytöt ja -pojat. Niiden tilalle tulee tikku-ukkoja.