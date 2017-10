Pieni vähemmistö riehuu rokotteista

Toisin kuin rokotevastaisen keskustelun volyymistä voisi päätellä, valtaosa suomalaisista käyttää edelleen tervettä järkeä.

Uutissuomalaisen kyselyn mukaan 91 prosenttia suomalaisista pitää kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia tarpeellisina. Ainoastaan kolme prosenttia vastustaa rokotuksia. Kuusi prosenttia ei ota kantaa (Karjalainen, 24.10.).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan kyselyn tuloksena saatu kolmen prosentin kielteinen vähemmistö vastaa melko hyvin rokotevastausten osuutta suomalaisista. Tämä osoittaa, että tässäkin asiassa melua pitää erittäin pieni ryhmä.

Rokotevastaiset ovat saaneet mielipiteensä selvästi sen painoarvoa voimakkaammin esiin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että rokotevastaisuus näyttää Suomessa alueellisesti keskittyvän Länsi-Suomeen. Näillä alueilla rokotevastaisten ryhmien toiminta on ollut aktiivista.

Rokotevastaisten puheenvuorojen aiheuttama hämmennys näkyy myös siinä, että peräti kuusi prosenttia vastaajista ei osaa sanoa mielipidettään rokotuksiin.

Kriittinen suhtautuminen myös rokotuksiin on toki sallittua. Tavallisella kansalaisella on oikeus kysyä ja epäillä. Kansalaisilla on oltava myös oikeus siihen, että heidän huolensa otetaan vakavasti ja että heille annetaan perusteltu, parhaan tiedon mukainen vastaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on osallistunut rokotevastaisuudesta heränneeseen keskusteluun asiallisesti ja hyvin. Perusteltua tietoa rokotusten hyödystä ja mahdollisista haitoista on annettu. Myös rokotusten maineeseen vakavasti vaikuttaneeseen taannoiseen Pandemrix-sikainfluenssarokotteen aiheuttamiin narkolepsiatapauksiin reagoitiin aikanaan parhaan osaamisen mukaisesti.

Perustelut ja asiallinen keskustelu eivät pure pieneen vähemmistöön, joka katsoo tuntevansa rokotteiden aiheuttamat haitat paremmin kuin niitä vuosikymmeniä tutkineet ja niiden kanssa työtään tekevät lääketieteen asiantuntijat. Tilanne on aivan samanlainen kuin ravintosuosituksista käydyssä keskustelussa.

Tieto siitä, mikä on tämän vähemmistön todellinen koko, auttanee suurta yleisöä arvioimaan esitettyjen mielipiteiden vakuuttavuutta.