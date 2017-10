Enocell opetteli tulevaisuuden tehtaaksi

Uimaharjun Enocell uudistetaan 52 miljoonalla eurolla tuottamaan yksinomaan liukosellua eli uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi, kuten yhtiö tiedotteessaan muotoili. Liukosellu on tulevaisuuden raaka-aine.

Enocellin tulevaisuus on painanut jo muutaman vuoden ajan monen pohjoiskarjalaisen mieltä. Metsäyhtiöt ovat uudistaneet vanhoja tuotantolaitoksiaan, mutta Enocellissä on ollut hiljaista. Huolikynnys Enocellistä on ollut alhainen sen jälkeen, kun tehdas 2000-luvun lopulla seisoi useita kuukausia ja jopa lopullinen sulkeminen oli varteenotettava pelko.

Pienemmän sellulinjan uudistaminen viisi vuotta sitten liukosellun tuotantoon oli tärkeä askel. Nyt otettu on ehken vieläkin tärkeämpi.

Ei niin, etteikö perinteiselle sellulle olisi markkinansa - paperiton konttori tai paperiton internet eivät ole vielä huomisenkaan asia. Pakkauskartongin kysyntää siivittää nettikauppa, ja suuri osa ihmiskuntaa vasta totuttelee käyttämään vessapaperia.

Silti liukosellun tulevaisuudennäkymät ovat toisissa sfääreissä. Biohajoavilla puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata lähes mitä tahansa öljypohjaisia. Muovista tuskin luovutaan yhtään nopeammin kuin paperista, mutta yhä suurempi osa siitä korvataan ekologisemmilla, kierrätettävillä tuotteilla. Vain askelen päässä on tilanne, jossa puun potentiaali on lähes ääretön.

Erityinen näköala liukosellulle on tekstiiliteollisuus. Vaatteita tehdään yhä enemmän, mutta puuvillaa pystytään kasvattamaan yhä vähemmän. Ympäristötietoisuuden ja elintason noustessa öljypohjaiset keinokuidut menettävät suosiotaan. Puukuidusta valmistetut vaatteet tarvitsevat kuitenkin kunnollisen brändäyksen.

Uimaharju on uudistuksenkin jälkeen pieni yksikkö, joka pitää asemansa laadulla ja luotettavuudella. Hyvin toimivat puumarkkinat sekä työlleen omistautunut, pitkäaikainen henkilöstö ovat tämän takuuna.

Pohjois-Karjalalle, Joensuulle, Lieksalle, Enolle ja tietysti erityisesti Uimaharjulle investoinnilla on valtava merkitys. Kuitupuun kysyntä jatkuu vakaana, ja metsänomistajat toivovat sen saannin läheisyydestä näkyvän hinnassa. Työtä tehtaan uudistaminen tuo laajalti. Uimaharjun kylä saa piristysruiskeen - ja luultavasti myös koko Enon yläkoululaiset.