Kaupungin kasvu vaatii reipasta rakentamista

Joensuun kaupungin ensi vuoden talousarvio on tasapainossa. Se on kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen esityksen tärkein hyvä uutinen. Kun talous on lähtökohtaisesti tasapainossa, sille pohjalle voi rakentaa ja ikävien yllätysten sietokykykin on parempi. Niitä voi tuoda esimerkiksi sote- ja maakuntauudistus.

Joensuun kasvukaupungin ilme säilyy ja kasvu jatkuu. Kasvu velvoittaa järjestämään lisää palveluja ja rakentamaan uutta. Siksi hurja investointitahti jatkuu ainakin vielä ensi vuonna noin 60 miljoonan euron suuruisena. Tavoite on kuitenkin lähivuosina sopeuttaa ja jarruttaa kaupungin rakentamista vastaamaan taloudellista maksukykyä. Toivottavasti se onnistuu paremmin kuin tavoite, jonka mukaan kaupungin asukaskohtainen lainamäärä oli tarkoitus kääntää laskuun jo tänä vuonna. Näin ei käy, vaan lainakanta kasvaa, tosin maltillisesti, vielä tulevinakin vuosina. Toisaalta juuri nyt on oikea aika rakentaa, jos siihen on ylipäänsä varaa. Kunnat saavat lainaa halutessaan, ja korot ovat matalalla. Vastuullista on kuitenkin tiedostaa koti- ja kuntatalouksissakin, että tämä onni ja autuus ei jatku ikuisesti. Korkotaso kääntyy varmasti vielä nousuun. Toinen tärkeä hyvä uutinen on, ettei veroja koroteta Joensuussa ensi vuonna (Karjalainen, tänään). Veronkorotuksia on viisasta kavahtaa muissakin kunnissa maakuntauudistusta ja sen myötä muuttuvaa verotusta odotellessa. Verotulot ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä myös Joensuulle. Joensuu saa puolet tuloistaan veroista ja vain vajaan kolmanneksen valtionosuuksista. Monissa pienissä kunnissa valtion avun osuus on selvästi suurempaa kuin verotulojen. Verotulojen kertymiseen vaikuttaa oleellisesti työllisyyskehitys. Vaikka Joensuun seudulla menee juuri nyt hyvin taloudellisesti, pysyy työttömyysaste korkealla muuhun maahan verrattuna ja sen myötä verotulojen kasvu vaisuna hyvinäkin vuosina. Opiskelijakaupungin brändi on Joensuulle suuri rikkaus, mutta taloudellisessa mielessä se voi olla myös kasvua jarruttava tekijä. Joensuussa on hyvin ymmärretty, että elinvoimaa ei kehitetä vain säästämällä ja karsimalla. Siksi on rakennettava päiväkoteja, kouluja, liikuntatiloja ja kaupunkikeskustaa. Se maksaa, mutta odottelu maksaisi vielä enemmän.