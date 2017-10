Puhetta seksuaalisesta häirinnästä pitää jatkaa

Seksuaalisen häirinnän vastainen Me too -kampanja on onnistuneesti nostanut keskustelua häirinnän kitkemisestä monissa instituutioissa, muun muassa europarlamentissa (Karjalainen, 26.10.).

Me too -kampanjan alkusyynä olivat amerikkalaisessa elokuvatuotannossa paljastuneet lukemattomat naisten häirintätapaukset. Sosiaalisessa mediassa levinneessä kampanjassa haluttiin tehdä näkyväksi naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän laajuus. Aiheen nostaminen keskusteluun on erittäin tärkeää. Seksuaalisen häirinnän luonteeseen kuuluu se, että uhrit syyllistyvät tai heitä jopa tietoisesti syyllistetään tapahtuneesta. Ei ihme, että kovin moni ei kokemuksistaan ilman kampanjan aikaansaamaa taustatukea puhu. Toinen vaikeuttava asia on valta. Häirintä on jo itsessään vallankäyttöä ja toisen alentamista tämän sukupuolen tai seksuaalisuuden perusteella. Lisäksi häirintää tapahtuu usein tilanteissa, joissa häiritsijä on valta-asemassa uhriinsa nähden. Seksuaalinen häirintä on yksiselitteisesti torjuttava kaikissa yhteisöissä. Aivan erityisen tärkeää sen kitkeminen on niissä instituutioissa, jotka käyttävät valtaa ja nauttivat yhteiskunnallista arvostusta. Europarlamentti jos mikä kuuluu näihin laitoksiin. Siksi sen ympärillä leijuva häirintäkohu on erityisen häpeällinen. Huhuja parlamentissa tai sen liepeillä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on liikkunut pitkään. Ne ovat nyt saamassa varmistuksen, kun arvostettu eurooppalainen Politico-lehti kertoo hankkineensa lähes 150 parlamentissa häirinnän kohteeksi joutuneen ihmisen kertomukset. Europarlamentti hyväksyi torstaina seksuaalisen häirinnän vastaisen päätöslauselman melko yksimielisesti. Se myös päätti ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin parlamentin jäseniä ja henkilökuntaa koskevissa häirintäepäilyissä. Samalla parlamentti kehottaa jäsenmaitaan tutkimaan tilannetta omissa kansanedustuslaitoksissaan. Päätös on ilmeisen oikea, vaikkakin se tuli aivan liian myöhään. On noloa, ettei näinkään voimakkaisiin toimenpiteisiin ryhdytty ennen kuin ulkopuolisen painostuksen edessä. Tilanne osoittaa, että nyt virinnyttä keskustelua ei saa päästää sammumaan.