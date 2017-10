Milloin on uimahallin laajennuksen vuoro?

Joensuun kaupunginvaltuusto päättää huomenna maanantaina kaupungin tulevien vuosien liikuntapaikkasuunnitelmasta. Suunnitelmassa ei laiteta liikuntapaikkahankkeita tärkeys- eikä toteutusjärjestykseen. Toivottavasti valtuusto käyttää sille kuuluvaa isännän ääntä ja puhuu myös konkreettisista hankkeista, esimerkiksi siitä, milloin on virkistysuimala Vesikon eli uimahallin perusteellisen korjauksen ja laajennuksen vuoro.

Vesikkoa ei löydy myöskään kaupungin budjettiehdotuksesta kolmen seuraavan vuoden aikana aloitettavaksi suunniteltujen hankkeiden listauksesta. Vaikka hankkeista on tekeillä erillinen, oma listaus, niin Vesikon puuttuminen taloussuunnitelmasta tarkoittanee toteutuksen siirtymistä hamaan tulevaisuuteen ensi vuosikymmenelle.

Se on sietämätöntä ja kestämätöntä koko seutukunnalle. Kun Kontiolahti ja Liperi sulkivat omat uimahallinsa, on Vesikko kiistatta seudullinen palvelukeskus. Vireillä oleva PKO:n kylpylähanke Joensuuhun ei poista Vesikon peruskorjaamisen ja laajentamisen tarvetta.

Realismi on realismia: toiveita ja tarpeita on aina enemmän kuin rahaa myös liikuntapaikkarakentamisessa. Taitaa vain olla niin, että uimahallin puolustajilla ei ole niin äänekkäitä hyökkääjiä kuin esimerkiksi palloilu- tai jäähallihankkeilla. Toki on niinkin, ettei tarpeita ja lajeja pidä panna vastakkain.

Vesikon laajennuksessa kilpauinnin tarpeet eivät ole päällimmäisin määrittäjä vaan terveysliikunta, virkistys ja kuntouinti. Terveysliikunnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tärkeimmät kohderyhmät ovat lapset ja seniorit, jotka on saatava liikkumaan enemmän. Vesikon hanke on toteutettava seudun kuntien yhteisellä rahoituksella.