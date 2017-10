Punainen pyörätie, turvallisen harmaata ja sinisiä ajatuksia

Nyt ymmärrän. Harmaa on uusi musta, ja päinvastoin. Nämä muotivärit vuorottelevat joka syksy.

Ymmärrän, kun terapeutti lehdessä todistaa (Karjalainen, 25.10.). Harmaa on turvallinen värivalinta. Siksi Joensuun ilme on harmaa, jos ei paista keltainen aurinko tai loista liikennevalon punainen.

Joensuun katukuva ei ole tylsän harmaa eikä synkän musta - se vaan näyttää siltä.

Onneksi on punainen pyörätie, punaista kävelykadun pinnassa ja violetteja roskiksia. Vihreää on puissa ja värikkäitä kukkia, jos on kesä, mutta aina ei ole. No, ei uuteen kevääseen ole kuin puolisen vuotta.

Punainen herättää intohimoja pyörätiessäkin. Yhtä ärsyttää, kun punapintainen pyöräkatu alentaa asuntojen arvoa lähellä sinivalkoisten sankarivainajien hautausmaata. Toisen mielestä punaväri kävelykadulla on hyvä, sillä siitä ei kirjava oksennuskaan hyppää silmille niin tyrmäävästi kuin tummalta asfaltilta tai harmaalta betonilta.

Kolmas taas pitää väritettyjä roskapönttöjä taideteoksina. Eihän taideteokseen ainakaan voi roskia laittaa. Jos halutaan, että roskat pannaan roskikseen, pitää pöntöt maalata harmaan houkuttelevaksi tai mustan kutsuviksi. Ei roskaaja ole tyhmä, vaikka voi käyttäytyä tyhmästi.

Katukuvaa ja kaupunki-ilmettä tekevät myös ihmiset. Joensuulaiset toteuttavat uskollisesti sitä, että harmaa ja musta ovat turvallisen neutraaleja värivalintoja ulkoiluvaatteisiin etenkin talvikaudella.

Katsokaapa sillä silmällä vastaantulijoita. Kymmeneen mahtuu ainakin tusina harmaata ja mustaa. Toki on hupsuttelijoitakin: harmaat housut ja musta takki. Tai päinvastoin. Aidosti muotitietoiset osaavat eri värien sävyt, vaaleanharmaat tai tummantummat.

Sitä paitsi musta ja harmaa ovat takuuvarmasti sukupuolineutraaleja. Pojalle pannaan ylle sinistä ja tytölle punaista. Sitten kun ollaan aikuisia, niin molemmille tasapuolisesti mustaa tai harmaata. Miehen musta on ihan samanvärinen kuin naisen.

Onneksi lemmikkieläinten ulkoiluvaatteissa on vielä värejä. Mihin muuten puudelit puettiin ennen kuin keksittiin, että hitto, kyllähän koiralla pitää olla oma tuulitakki ja talvipalttoo? Täydellinen ihmisten ja eläinten tasa-arvo, mitä on ilman muuta tavoiteltava, saavutetaan sitten, kun koiratkin puetaan mustaan ja harmaaseen.

Harmaaseen tai mustaan pukeutuva ei halua herättää tunteita, ei arvostelua eikä intohimoja. Värit ovat viesti. Harmaa ei halua viestiä mitään kenellekään. Harmaa haluaa olla huomaamatonta massaa, ja musta vielä enemmän.

Tämä selittääkin tummat ninja-heimon ihmiset aamuliikenteessä. Harmaat ja mustat eivät halua erottua tai erottautua - tulla nähdyiksi. Kyllä ihmisellä pitää olla oikeus olla rauhassa omassa kuplassaan. Mitä siitä tulisi, jos kaikki pukeutuisivat samanvärisiin huomioliiveihin.

Harmaan mustista ihmisistä tulisi vilkkuvia joulukuusia etenkin, jos vielä panee pyörään valot ja heijastimen heilumaan.

Huomaamaton on parempi. Kaikille vaan yhtenäistä harmaata ja yksilöllistä mustaa.