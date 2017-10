Bussiaikataulut saatava kaikkien tietoon

Ihmisiä kannustetaan käyttämään julkista liikennettä - teoriassa ja kauniissa puheissa. Käytännössä julkisen liikenteen käyttäminen muuttuu koko ajan hankalammaksi, eikä ainoa syy ole linja-autovuorojen vähentäminen.

Jopa liikennöinnin vähäisyyttä suuremmaksi ongelmaksi on noussut se, ettei tietoja vuoroista ja aikatauluista löydy kohtuullisella vaivannäöllä. Joskus tietoa ei löydy edes suurella työllä.

Ei niin, etteikö tietoa olisi, vaan aikataulut ovat hajallaan ja kuin piilotettuina erilaisten nettiosoitteiden alle. Missään eikä kenelläkään ei ole enää vastuuta siitä, että matkustaja löytää tiedot.

Helposta löytämisestä tuskin kukaan enää edes uneksii. Tuntuu kaukaiselta ja vallan typerältä, että joskus protestoitiin Matkahuollon puhelinpalvelun maksullisuutta. Nyt tietoja ei löydy edes rahalla. Käytännössä vain hyvä onni voi auttaa.

Näin voi sanoa, koska sekä tiedonhaun ammattilaiset että nettimaailmaan kasvaneet nuoret ovat sormi suussa. Linja-auton pitäisi olla saavutettava kulkupeli myös henkilöille, joilla ei ole älypuhelinta, ja niillekin, jotka eivät ole applikaatioista kuulleetkaan.

Julkinen liikenne on julkista palvelua siitäkin huolimatta, että se on yksityisten yritysten hoitamaa. Kummallisuuden huippu onkin, että lopullisesti mahdottomaksi aikataulujen löytäminen meni juuri siinä vaiheessa, kun ely-keskusten eli julkisen vallan johdolla kilpailutettiin ja lanseerattiin niin sanottu waltti-liikenne.

Nyt odotetaan, että digipalveluilla bisnestä tekevät tahot jossain vaiheessa tekevät työn ja alkavat tehdä mobiilisovelluksia, joita ostamalla matkustajat voivat saada aikataulut tietoonsa. Sovelluksia on nytkin, mutta ennen kuin monesta niistä on hyötyä, matkustajalla on oltava kohtuuttomia perustietoja lähtien siitä, kuka on liikennöitsijä aina siihen, onko linja saanut julkista tukea vai ei.

Julkista liikennettä käyttävä ei voi välttyä ajatukselta, että aikatauluongelmaan sisältyy jopa kiusantekoa.

Paikallisliikenteen vuorot sai aiemmin tietää Matkahuollosta, mutta nyt siellä ”ei ole tietoa” kuin pienestä osasta kaukoliikennettäkään.

Bussifirmojen yhteinen etu olisi yhdessä luoda helppokäyttöinen aikataulujärjestelmä ja helpottaa matkalippujen ostamista.