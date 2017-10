Katalonian kriisi voi heiluttaa koko Eurooppaa

EU:n on otettava roolia, jotta Espanjan ja Katalonian kriisi saadaan rauhoittumaan ilman väkivaltaa ja polkematta demokratian pelisääntöjä. EU ilmoitti pari viikkoa sitten, ettei se puutu Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin vaan pitää tilannetta Espanjan sisäisenä asiana. Sitä se muodollisesti onkin, mutta inhimillistä vastuutaan EU ei voi väistää.

Kriisistä tuli koko EU:n murhe muun muassa siksi, että katalonialaisten itsenäisyysliekkiä on ruokittu valheellisilla väitteillä, joiden mukaan itsenäinen Katalonia pysyisi EU:n jäsenenä ja osana euroaluetta. Näin ei ole eikä voi tapahtua ainakaan helposti ja nopeasti.

Kriisi voi laajeta muuallekin, sillä separatistista intoilua on alkanut poreilla pinnan alla ympäri Eurooppaa. Nyt pitää varoa heittämästä bensaa kytevään hiillokseen. Sitä olisi esimerkiksi rauhanomaisen kansanliikkeen tukahduttaminen väkivallalla.

Pitkään jatkunut kissa ja hiiri -leikki astui uuden askeleen viikonloppuna, kun Katalonian alueparlamentti antoi yksipuolisen itsenäistymisjulistuksen. Heti sen jälkeen Espanjan hallitus erotti aluehallituksen, hajotti alueparlamentin ja määräsi Kataloniaan uudet aluevaalit pidettäväksi jouluviikolla. Maanantaina nostettiin syytteitä erotettuja aluejohtajia vastaan kapinoinnista ja kansankiihotuksesta. Johtajia uhkaa pitkät vankeustuomiot.

EU tukee Madridin hallintoa niin kuin tietysti pitääkin. Samoin tekee virallinen Suomi. Espanja on demokraattinen oikeusvaltio, jonka perustuslakia on kaikissa oloissa noudatettava ja kunnioitettava.

Niinpä nyt edetään kohti uusia aluevaaleja, joiden aitous ja demokraattisuus on taattava. Malttia on oltava kummallakin osapuolella, samoin neuvotteluvalmiutta ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Itsenäisyysliikkeen on saatava asettaa omia ehdokkaitaan, jotta kansa voi sanoa sanansa. Tilanne on tasaväkinen ja jännittävä. Viikonlopun mielipidemittausten perusteella sekä itsenäisyyttä haluavien että yhtenäisyyttä puolustavien kannatuslukemat ovat melko lailla tasan.

Ratkaisuihin pyrkivää neuvotteluhalukkuutta tarvitaan vaalien jälkeen, kun ruvetaan hakemaan omat kasvot säilyttäen etenemisen polkuja kohti alueiden autonomian lisäämistä mutta hajottamatta yhtenäistä Espanjaa. Siinä epäonnistuminen toisi poliittisen ja taloudellisen hirmumyrskyn muuallekin EU-alueelle.